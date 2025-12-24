Шпаковский рассказал, как будет отвечать Беларусь на "пакости Литвы"

В эфире "Первого информационного" делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский заявил, что в политике есть разные типы лидерства.

Например, политики-временщики, которые отталкиваются от сиюминутной конъюнктуры, зачастую принимают решения, основываясь на эмоциях, личных амбициях или локальной оценке обстановки. Президент Беларуси Александр Лукашенко - это совершенно другой тип политика. Он является политиком-стратегом, на сегодняшний день одним из самых опытных политических лидеров в мире, поэтому он постоянно подчеркивает, ориентирует отечественный дипломатический корпус, общество на формулу "все соседи от Бога". То есть нынешнее политруководство Литвы - песчинка на фоне тысячелетней истории совместного сосуществования белорусского и литовского народов. "В этой связи побить горшки легко, но как восстанавливать потом эти отношения? Конечно же, белорусы не являются пацифистами, но если нам наносят вред, мы будем отвечать экономическими методами, но в первую очередь поставим во главу угла политико-дипломатический инструментарий", - отметил делегат VII ВНС.

Александр Шпаковский еще раз подчеркнул, что белорусская сторона готова к диалогу с Литвой, однако сами литовцы озвучили, что вынуждены идти на контакт с Беларусью на уровне Министерства иностранных дел, несмотря на собственную провальную политику. В Литве, к слову, пытались помешать построить Белорусскую атомную электростанцию. Но это является абсурдом, ведь Беларусь - суверенная государственная территория, способная возводить любые объекты, которые не несут угрозы соседям. "Затем попытались устроить в Беларуси государственный переворот, приютили там странную группировку, объявившую себя правительством, и литовцы на протяжении пяти лет оказывали им протокольные почести, как будто это официальные должностные лица, Президент, правительство, министры. Потратили уйму денег, а сейчас понимают, что это абсолютно тупиковый путь", - заметил депутат.