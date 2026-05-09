"Сила песни - страшная сила": Ильяс Аутов - о памяти и братстве народов в День Победы

До самого утра в Витебске звучат военные песни. В этих мелодиях - особая энергетика, сила и мощь, которые объединяют поколения. Ильяс Аутов, заслуженный деятель культуры Казахстана, солист группы "Мотороллер" поздравил всех с Днем Победы и поделился своими мыслями о значении музыки, памяти и братства народов.

Несмотря на капризы погоды, белорусская земля, по словам Ильяса Аутова, всегда встречает гостей очень тепло. Артист отметил, что выступает в Беларуси практически каждый год, в разных городах, и горячий прием местных зрителей оказывается лучше любой погоды.

В этот знаменательный день он принял участие в церемонии открытия памятника в агрогородке Вороны Витебского района, а вечером даст часовой концерт на площади Победы в самом Витебске. Сравнивая погодные условия с испытаниями военных лет, артист вспомнил, как тяжело приходилось бойцам во время Великой Отечественной войны: они рыли окопы в мороз, шли на танки и победили.

Отвечая на вопрос о силе военной песни, Ильяс Аутов подчеркнул, что искусство - это страшная сила, но все зависит от того, в чьих руках она находится. В плохих руках она приносит зло, в хороших - становится светлой и великой.

"Ведь не зря бойцы шли с песней в атаку. Люди шли с песней на смерть, - напомнил артист. - Военная песня, особенно написанная теми, кто видел войну или глубоко ее чувствует, - это непреодолимая сила. Она пробуждает в человеке человечное. Она не дает уснуть памяти".

Ильяс Аутов, заслуженный деятель культуры Казахстана, солист группы "Мотороллер"

Говоря о том, схоже ли отношение народов Беларуси и Казахстана к событиям военных лет, гость студии ответил утвердительно. Он напомнил, что 600 тыс. казахстанцев погибли в Великой Отечественной войне, защищая общую Родину - Советский Союз.

По его словам, казахстанский народ помнит эту войну и, несмотря на происки врагов и любые препятствия, 9 Мая отмечает великий праздник. Каждый год, так же, как и в Беларуси, народ Казахстана празднует День Победы.

Ильяс Аутов также рассказал о своей личной связи с Беларусью: он является членом попечительского совета культурно-просветительского учреждения "Путями культуры". Именно эта организация инициировала акцию по восстановлению памятников советскому солдату под названием "Адреса Победы".