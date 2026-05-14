Сила слова, правда и новые вызовы: Гродно принимает 6-й Форум медийного сообщества Беларуси

Сила слова сегодня звучит в Гродно. Город принимает 6-й Форум медийного сообщества Беларуси.

Журналисты, эксперты, блогеры со всей Беларуси обсуждают не только актуальную повестку, в которой вызовы современной журналистики и трансформация медиасреды, еще делятся впечатлениями. В программе производственные площадки ведущих гродненских предприятий и туристические объекты (подробности в видео).

Диана Курило, главный редактор витебской городской газеты "Віцьбічы": "Участвовала во всех шести форумах медийного сообщества в Беларуси. Можно сказать, ветеран этого медийного движения. С каждым годом форум набирает обороты, становится сильнее и интереснее. О Гродно впечатления самые теплые, самые приятные и от города, и от хозяев, которые нас принимают".

Павел Дмитриев, блогер: "Сила слова - это важный инструмент, которым мы должны пользоваться, чтобы доносить информацию. Информацию можно доносить различными способами - визуалом либо текстом, но в любом случае слово - это системообразующая часть. Мы общаемся, мы говорим и самое главное – мы должны кратко, емко и говорить правду".