Сила слова, правда и новые вызовы: Гродно принимает 6-й Форум медийного сообщества Беларуси
Сила слова сегодня звучит в Гродно. Город принимает 6-й Форум медийного сообщества Беларуси.
Журналисты, эксперты, блогеры со всей Беларуси обсуждают не только актуальную повестку, в которой вызовы современной журналистики и трансформация медиасреды, еще делятся впечатлениями. В программе производственные площадки ведущих гродненских предприятий и туристические объекты (подробности в видео).
Диана Курило, главный редактор витебской городской газеты "Віцьбічы": "Участвовала во всех шести форумах медийного сообщества в Беларуси. Можно сказать, ветеран этого медийного движения. С каждым годом форум набирает обороты, становится сильнее и интереснее. О Гродно впечатления самые теплые, самые приятные и от города, и от хозяев, которые нас принимают".
Павел Дмитриев, блогер: "Сила слова - это важный инструмент, которым мы должны пользоваться, чтобы доносить информацию. Информацию можно доносить различными способами - визуалом либо текстом, но в любом случае слово - это системообразующая часть. Мы общаемся, мы говорим и самое главное – мы должны кратко, емко и говорить правду".
Владислав Грибанов, директор - главный редактор газеты "Брестский вестник": "Слово - это равно правде. Как представитель, скажем так, приграничного издания, которое, опять же, сейчас далеко не только печатная версия и не столько печатная версия, мы очень активно работаем в интернете. Нас цитируют чуть ли не каждую неделю, выдирая либо куски из наших материалов, либо полностью их цитируя, при этом все сложнее нас цитировать, чтобы было выгодно западным структурам".