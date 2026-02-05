Сила в деталях: как женщины руководят ЖКХ Солигорска, обеспечивая комфорт шахтерской столицы

В сфере ЖКХ работает немало женщин. В эти дни, когда налицо все форматы непогоды, они трудятся в усиленном режиме.

Для того чтобы пройти путь от техника ремонтно-строительного участка до начальника производственно-технического отдела, Виктории Полховской потребовалось 11 лет. За плечами - учеба в БНТУ, теперь у солигорчанки и мамы двоих детей широкая сфера ответственности - значительная часть шахтерской столицы. А это техобслуживание 647 многоквартирных домов.

Виктория Полховская, начальник производственно-технического отдела Солигорского ЖКХ "Комплекс":

"Подготовка к отопительному сезону жилищного фонда, обследование, например, по обращениям, либо просто с ЖЭСом обследовать кровлю, подвал, инженерные сети. Очень большой кусок работы - это арендное жилье. Распределением жилья занимается исполком, но подготавливаем арендное жилье именно мы".

Солигорск - город молодой, но многим домам уже за 50 лет, там делают капитальный ремонт. В одной из таких пятиэтажек в центре города не только свежие фасады и подъезды, но и модернизированный теплоузел, что уже оценили жители дома.

С итогами капремонта и тепловым оборудованием нас знакомит старший мастер Солигорского ЖЭСа № 7 Екатерина Бондарева: "Тепловое оборудование новое, новые светоточки в подвале, электропроводка, заменили крышу - она теперь скатная, а раньше была плоская. Провели герметизацию стыков панелей, балконы сделали. У нас в составе все девушки, а мальчики только сантехники".

Среди значимых объектов, которые в 2026 году появятся в структуре ЖКХ Солигорского района, и новая котельная на древесных пеллетах - актуальном виде топлива.

По составу планерки в солигорском ЖКХ "Комплекс" видно, что его руководители - девушки. Получается, что благоустройство, комфорт и уют столицы белорусских шахтеров лежат на женских плечах.

Алеся Гулькевич, директор Солигорского ЖКХ "Комплекс":

"Со стороны кажется, что это тяжелая миссия, но ведь вложено много любви в этот город и район. И сегодня в ЖКХ основной руководящий состав это женщины. Вместе мы сила и у нас все получится, нужно двигаться вперед. 2025 год был Годом благоустройства, было высажено 100 тыс. цветов, новые арт-объекты открыты".