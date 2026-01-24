Симбиоз опыта и смелых открытий: белорусские ученые демонстрируют впечатляющие результаты

Наука сегодня - это успешный симбиоз опыта и смелых открытий, где главными авторами прорывов все чаще становятся молодые ученые. А таких в стране 29 % от общего количества исследователей. Выпускница Университета Национальной академии наук Беларуси Габриэлла Лазаревич работает в Институте химии новых материалов и уже за год создала перспективное вещество для борьбы с деменцией.

Габриэлла Лазаренко, младший научный сотрудник Института химии новых материалов НАН Беларуси: "Порядка 18 тыс. людей страдают болезнью Альцгеймера. У нас в Беларуси около 20 % людей от 60 лет страдают этим недугом. Наша разработка заключается в создании новых соединений с потенциальной нейродегенеративной активностью. На данный момент это сыпучий порошок. Вот он представлен здесь, это три наших соединения. Данные препараты проходили очень долгие испытания, это занимало порядка 20-10 лет. К компьютерному прогнозированию мы сократили эти сроки, и данный препарат или даже группа препаратов, может выйти на рынок в течение плюс-минус пяти лет, но не менее".

Лабораторные разработки находят путь на заводы. Институты поставляют промышленности инновации - от сложных химсоставов до материалов для аддитивных технологий. Яркий пример, созданный учеными, - светостабилизатор. Он используется для производства высококачественного термостойкого волокна на предприятии «Светлогорск Химволокно», из которого шьют спецодежду для экстренных служб. Благодаря этой наукоемкой разработке костюмы стали безопаснее и служат дольше, а это напрямую влияет на сохранение жизней.

Жанна Игнатович, замдиректора Института химии новых материалов НАН Беларуси: "К нам приехало руководство завода "Светлогорск Химволокно" и попросило разработать именно синтез этого светостабилизатора для того, чтобы предприятие было полностью защищено, поскольку начались сложности с закупкой импортного светостабилизатора. С 2021 по 2025 год выпущено 34 тонны светостабилизаторов, из которых произведено 750 тонн арселоновой продукции. Она пользуется хорошим спросом: завод продает в Российскую Федерацию, в Германию, Узбекистан, Израиль".

Наши белорусские ученые умеют превращать идеи в практические решения. Именно поэтому требования к научной сфере будут только возрастать, а успех все больше зависит от слаженной командной работы исследователей. Важную роль в этом играет и международное сотрудничество, в том числе с учеными из России, Китая, Узбекистана и Ташкента.

Особое внимание ученых сегодня приковано к сфере высоких технологий, развитию микроэлектроники и роботизации в промышленности, а также созданию комплексной инфраструктуры качества. Она обеспечит рост конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей экономики. Если говорить о последней пятилетке, нам есть чем гордиться.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси: "В эту пятилетку продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты: СВЧ-электроника, оптика, наши космические технологии, биотехнологии, фармацевтика".

На новую пятилетку сделан серьезный стратегический акцент. Для прорывного развития создано 20 новых научно-технических программ. Они сосредоточены на ключевых направлениях: искусственный интеллект, цифровизации, инновации в сельском хозяйстве, машиностроении и роботизации.

Татьяна Столярова, зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси: "Внимание было сконцентрировано на том, чтобы в новую пятилетку входили научно-технические программы инновационного развития. Исключительно практика прикладного характера, имеющая непосредственную необходимость для наших отраслей, для конкретных организаций. Нужно отметить, что у нас на данную пятилетку будет действовать на 6 программ больше, чем в прошлой пятилетке. У нас выступают новые госзаказчики. Акцент также был сделан на то, чтобы госзаказчиками научно-технических программ выступали преимущественно отраслевые регуляторы".