Символ фестиваля в Витебске: телеведущая Елена Спиридович отмечает день рождения
Ее голос - это как предчувствие праздника, а ее выход на сцену - неизменный символ июля. Телеведущая Елена Спиридович празднует день рождения 22 апреля.
С Витебска началась ее популярность. Выпускница журфака и надежда молодежной редакции даже и представить не могла, что произнесенная ею фраза войдет в историю: ″Увага! Гаворыць і паказвае Віцебск!″
Владимир Березин, народный артист России, телеведущий:
"Она умная, добрая. Она несет образ настоящего белорусского характера".
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"Славянский базар" - это Елена Спиридович. Благодаря Елене Борисовне и Родиону Михайловичу в те сложные времена, когда Президент впервые приехал на "Славянский базар", они спасли его, потому что не побоялись".
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Тогда очень остро стоял вопрос: быть или не быть фестивалю. "Славянскому базару" быть всегда в Витебске".
Она ни с кем не конкурирует за минуту славу, потому что у нее нет конкурентов. Зато есть звезда на знаменитой аллее у Летнего амфитеатра.
"Это огромная гордость, которую мне подарил Александр Григорьевич Лукашенко. Он дал мне уверенность в том, что путь, который я выбрала в жизни и творчестве, правильный", - отметила Елена Спиридович.
Телеведущая - вдумчивый интервьюер и помощник шеф-повара. Также она является большой поддержкой для тех, кто только в 60+ решился осуществить свою мечту.
С юбилеем любимую телеведущую поздравляет большая команда "Первого информационного".