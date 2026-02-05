3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Символика страны, василек и образ женщины - логотип Года белорусской женщины определен
Выбран логотип Года белорусской женщины. Конкурс проводился среди всех областных, объединенных, первичных организаций БСЖ.
Победителем стала лидер молодежного крыла Волковысской районной организации Белорусского союза женщин Евгения Пограничная. В ее логотипе есть всё: и символика страны, и василек, и образ белорусской женщины.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"Как только мы узнали, что объявлен Год белорусской женщины, был объявлен конкурс на лучший логотип. Никаких технических параметров и характеристик мы не задавали, потому что нам нужно и важно было увидеть, как сами белоруски представляют себе этот логотип, какой они представляют белорусскую женщину и что для них значит Год белорусской женщины. Было предложено более 100 работ, и то, что мы выбрали лучший логотип, не означает, что в остальных логотипах мы не нашли каких-то изюминок, которые будут реализованы в других проектах, потому что видение белорусками себя через такие графические работы - это подсказка нам, как раскрыть белорусскую женщину. Такая особенная задача в этом году у нас стоит".