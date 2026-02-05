Символика страны, василек и образ женщины - логотип Года белорусской женщины определен

"Как только мы узнали, что объявлен Год белорусской женщины, был объявлен конкурс на лучший логотип. Никаких технических параметров и характеристик мы не задавали, потому что нам нужно и важно было увидеть, как сами белоруски представляют себе этот логотип, какой они представляют белорусскую женщину и что для них значит Год белорусской женщины. Было предложено более 100 работ, и то, что мы выбрали лучший логотип, не означает, что в остальных логотипах мы не нашли каких-то изюминок, которые будут реализованы в других проектах, потому что видение белорусками себя через такие графические работы - это подсказка нам, как раскрыть белорусскую женщину. Такая особенная задача в этом году у нас стоит".