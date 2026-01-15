Синоптики Беларуси смогут составлять прогнозы на 15 дней вперед

В Беларуси создается первая национальная система среднесрочного прогнозирования погоды с использованием искусственного интеллекта. Она сможет давать почасовой прогноз на 10-15 суток - такого в стране еще не было. Особое внимание уделяется точному предсказанию осадков, самому сложному параметру для метеорологов. Система разрабатывается силами белорусских физиков и программистов Института природопользования Национальной академии наук Беларуси.

Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси: "Недавно мы внедрили технологию по краткосрочному прогнозированию погоды, которая учитывает все современные спутниковые данные, данные наземного дистанционного зондирования атмосферы. Привлечение технологии искусственного интеллекта повышает оправданность, достоверность, качество прогноза погоды. Сейчас совместно с Белгидрометом мы работаем над созданием первой в Беларуси технологии среднесрочного прогнозирования погоды на период до 7-10 дней. Разрабатываем климатические проекции, прогнозы по изменению климата в интересах погодозависимых отраслей экономики, как лесное и сельское хозяйство, которым важно знать, как будет меняться сумма активных температур, продолжительность вегетации, даты последнего весеннего, первого осеннего заморозка и других агроклиматических показателей".