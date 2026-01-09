3.68 BYN
Системе ЖКХ Беларуси поручено подготовиться к морозам
Автор:Редакция news.by
Системе ЖКХ Беларуси поручено расчистить улицы и подготовиться к морозам, сообщили в ведомстве. Там напомнили, что в стране, кроме снегопадов, ожидается похолодание до минус 20 и сильные порывы ветра.
Министр ЖКХ Геннадий Трубило поручил привести в готовность мобильные автономные источники электроэнергии и модульные котельные. Среди других поручений - усиление аварийно-диспетчерских служб, своевременная расчистка улиц, остановок, тротуаров, крыш.