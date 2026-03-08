Ситуация на Ближнем Востоке оказала большое влияние и на туризм. Люди оказались фактически заперты в регионе без возможности вылететь домой.

Беларусь оперативно взялась за организацию вывозных рейсов. За последнюю неделю несколько самолетов из Дубая доставили домой десятки белорусов, смогли вернуться и те, кто проводил время в Салале - это курорт в Омане.

Понятно, что на этом история все равно не закончена. Особенно для тех, кто только планирует свой отпуск. Да, форс-мажор для туристической отрасли далеко не первый, но все равно доставил неудобства и путешественникам, и бизнесу.

Хроника дубайских событий - тема номер один в мировом TikTok в начале марта. Да, отпуск у людей подзатянулся. Но с точки зрения человеческой психологии, тут все очевидно. Два лагеря: для кого война, а для кого - море, солнце, пляж. Фото туристов, которые продолжают летать на парашюте, несмотря на обстрелы, тоже стало онлайн-хитом.

Впрочем, если без шуток, за спасение своих туристов Беларусь взялась сразу же.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму:

"С момента закрытия воздушного пространства рядом стран Персидского залива мы установили обратную связь со всеми нашими дипломатическими представительствами. Также мы провели переговоры с туроператорами для восстановления точного количества наших граждан в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане, чтобы понимать, о каком количестве идет речь".

Нынешняя ситуация стала первой серьезной проверкой на прочность для Нацагентства по туризму, у которого с января стало больше полномочий, а значит, и ответственности. Оперативно сработали посольства и консульства, а также мобильные операторы. С подачи Минсвязи застрявшим путешественникам были предоставлены бонусные роуминг-пакеты.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Все три оператора сотовой подвижной электросвязи Республики Беларусь откликнулись на нашу инициативу и ввели особые условия для абонентов, которые находятся в странах Ближнего Востока. Это включает в себя либо бесплатные звонки, либо бесплатный интернет в роуминге".

Так, белорусы оставались на связи и получали оперативную информацию из первых уст. Например, "Первый информационный" - от нашего корреспондента Дарьи Рачко. Вот так незапланированно ее отпуск перерос в командировку.

Даша должна была вылетать в Минск в тот самый день, 28 февраля. Уже в аэропорту узнала: планы меняются. Плюс 3 дня в Дубае. Заветный борт домой вернулся в ночь со вторника на среду. И уже буквально через полдня - снова на работу, делиться эмоциями со зрителями.

Дарья Рачко, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Ночь с 28 февраля на 1 марта была самая волнительная и самая тревожная. Почему? Потому что все спокойно легли спать, а в 2 часа ночи начинают приходить экстренные оповещения. Для понимания экстренных оповещений: даже если телефон стоит на беззвучном режиме и все отключено, то три гудка (как сирена) орут на всю комнату. И ты просыпаешься, ты подрываешься, как будто что-то происходит".

Но дальше - все четко, спокойно и организованно. Своя крыша над головой, пусть и временная, обеспечена. Оставалось только ждать четких указаний от туроператоров - так когда же домой. Жаркий дубайский градус напряженности это свело на минимум.

Ирина Цыкунова, туристка:

"Всех, чьи рейсы были задержаны, разместили в отеле. В нашем отеле было много людей, которые должны были вылететь 28 февраля и 1 марта. Им предоставили номера хорошего класса и завтраки. Они продолжали свой отдых и ждали оповещения от своих гидов, от своих туроператоров о том, что делать дальше".

Не можем не сказать про нашего авиаперевозчика. Нынешняя ситуация совпала с 30-летием "Белавиа". Но на второй план отошел не только праздник, но и бизнес. Чтобы забрать туристов, самолеты летели из Минска пустыми. Можете представить себе, какие это убытки. Но безопасность людей - превыше всего.

"Я бы сказала, что "Белавиа" - одна из первых авиакомпаний, которая забирала туристов. Практически никого не было, кроме нашего рейса, поэтому я считаю, что авиакомпания "Белавиа" среагировала оперативно и сделала все на очень хорошем уровне", - поделилась девушка.

"Благодарю "Белавиа" за поддержку, за оперативность и за то, что все организовали", - поблагодарил турист.

Эти эмоции первые после прибытия на родину, а значит, самые искренние. Конечно, для нас это настоящая находка,

Конечно, все истории спасения разные. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Вот, например, случай с туристами из России. Застряли в Омане - и чтобы хоть как-то выбраться, пришлось строить сложные логистические схемы.

Евгения Мемрук, туристка:

"Взяли из Омана билеты, единственные, которые там были, в Джидду. Джидда - это Саудовская Аравия. Но это не та страна, которая по Персидскому заливу, а страна, которая по Красному морю. Оттуда уже взяли билет до Мальдив на Мале. Потому что это, опять же, был единственный вариант, где можно переждать, и потом из Мале вылететь прямым рейсом в Москву через несколько дней".

Но таковы сегодняшние туристические реалии. Буквально месяц назад на Кубе разгорелся кризис с авиатопливом, и тогда тоже оперативно пришлось искать решение вопроса. Да, нашли. Казалось бы, самую непредсказуемую отрасль сегодня уже ничем не удивить.

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России:

"Надо сказать, что вся туристическая отрасль наших двух государств прошла через огонь, воду и медные трубы. Первый шок - ковидное преодоление препятствий, затем начало СВО. Все локальные конфликты очень больно ударяют по туристической отрасли. К счастью, именно данные преодоления трудностей позволили выработать механизмы не свалиться в панику, не уходить как улитка в свой домик, а честно пытаться исполнить долг в рамках своих сил и полномочий".

Нынешняя ситуация в очередной раз показала, как важно быть так называемым "организованным туристом" - то есть отдыхать с туроператором или турагентом. Тогда на него и ложатся издержки - финансовые и логистические. Да и планировать будущие поездки тоже гораздо проще.

Анастасия Шинкаренко, туристический агент:

"Если турист хочет аннулировать тур в одностороннем порядке, не дожидаясь отмены полетной программы от "Белавиа" либо от наших коллег по авиакомпании, то турист потеряет все денежные средства. Ему выставят штраф фактически понесенных затрат. Но важно: в случае, если полетная программа все-таки будет отменена, впоследствии туристу, благодаря турагенту и туроператору, можно будет сделать минимизацию этих затрат. И тогда большая часть денежных средств туристу будет возвращена".

На неделе в "Белавиа" уже заявили: билеты в Дубай и обратно можно вернуть без штрафов. Касается это даты вылета до 31 марта. Так что нужно прокладывать новые маршруты. И не только путешественникам. Авиатрафик - это еще и грузы. И тут отложенный спрос может стать проблемой.

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа":

"Товар производится, накапливается на складах. Его надо будет оттуда, образно говоря, экстренно перенаправлять через тот же Дубай. В Дубай прилетит большое количество людей. Вот тогда будет проблема, чтобы это все им разгрести, в том числе нам перевезти домой".

Такой форс-мажор стал тем еще стрессом для всех. Но возвращаясь к тому, с чего начинали сюжет. Человеческая психология не дает унывать. В Сети гуляют мемы о том, кто прошел дубайскую войну и что у настоящего пятизвездочного отеля в Эмиратах теперь должно быть свое ПВО. Ну а что касается отпуска… Тут не забываем про самое главное.

Анастасия Шинкаренко, туристический агент:

"Я обожаю внутренний туризм. Наша Белорусь такая большая, что даже если вдруг мир закроется, как было в ковид, мы все равно прекрасно отдыхали. И на Браславских озерах, и на Полесье - куда угодно можно поехать. А Беловежская пуща какая у нас! Поверьте, туристам будет чем заняться, даже если ситуация в мире не нормализуется".