"Ситуация спокойная" - в Беларуси оценили обстановку с весенним половодьем

Весеннее половодье - это сезонное явление, связанное с таянием снега и увеличением уровня воды в реках. Реки могут выходить из берегов и затапливать прилегающие территории. Вода вышла на пойму на большинстве рек, которые относятся к бассейнам Днепра, Сожа и Припяти, такое явление было и в 2025 году.

Однако на Березине, как отмечают специалисты, фиксируется небольшое увеличение уровня воды, но что важно - это абсолютно естественный природный процесс.

Критической ситуации с половодьем в 2026 году нет. По береговой линии вода немного выше летней нормы, что можно заметить по так называемым природным ориентирам.

Естественное повышение уровня воды отмечается и на части течения Западной Двины, в бассейнах рек Неман и Вилия. Но в случае критической ситуации и резкого подтопления алгоритм действий у всех служб отлажен.

"Постоянно проводятся рейды и патрулирование. Дежурная смена спасательной станции всегда готова выйти по тревоге на оказание помощи. Спасательные средства всегда укомплектованы водолазным снаряжением, спасательными средствами для оказания медицинской помощи", - рассказал водолаз Борисовской спасательной станции Максим Бабич.

водолаз Борисовской спасательной станции Максим Бабич

В этом году ситуация спокойная: сезонные подтопления зафиксированы в нескольких районах. В начале марта талая вода подтопила Гродненщину. Спасатели откачали скопившуюся воду, помогли предотвратить дальнейшие подтопления, пострадавших нет.

Наиболее масштабные затопления за последние годы фиксировались в 2013 и в 2018 годах. Но, например, 2025-й оказался достаточно спокойным: затоплены всего один низководный мост и участок дороги.

"В первую очередь хочется отметить, что естественное повышение уровня воды на крупных реках, таких как Западная Двина, Днепр, Березина, отмечается, но все равно является стабильным. Критических ситуаций с половодьем этой весной не наблюдается", - отметила официальный представитель ОСВОДа Екатерина Михалева.

официальный представитель ОСВОДа Екатерина Михалева

В ближайшие дни на большинстве белорусских рек сохранится тенденция к росту уровней воды, однако его интенсивность останется невысокой.

"Минская область находится на втором месте в республике по обводненности, но повода для беспокойства абсолютно нет. Никаких серьезных случаев затопления не зафиксировано, как в Борисовском районе, так и на территории всей области", - поделился информацией официальный представитель Минской областной организации ОСВОД Кирилл Драгун.

Особое внимание уделяется состоянию защитных гидротехнических сооружений и объектов инфраструктуры в зонах потенциального подтопления. Белгидромет ежедневно следит за обстановкой, получает информацию с гидрологических пунктов. Данные передаются в МЧС и другие профильные организации.

Елена Зубченок, начальник отдела гидрологических прогнозов Белгидромет:

"В настоящее время продолжается рост уровней воды на реках Днепр, Сож, Припять и на отдельных участках Березины и Западной Двины. Однако интенсивность подъемов здесь небольшая ввиду того, что осадки, как правило, если где-то и есть, то они незначительные".

Елена Зубченок, начальник отдела гидрологических прогнозов Белгидромет