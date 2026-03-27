3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Сивец: ВНС играет ключевую роль в выстраивании новой архитектуры политического устройства Беларуси
Всебелорусское народное собрание играет одну из ключевых ролей в выстраивании новой архитектуры политического устройства Беларуси. Таким мнением поделился председатель Конституционного Суда Сергей Сивец во время тематического круглого стола.
27 марта Национальная библиотека стала площадкой для важного диалога. В этом году исполнится 30 лет с первого ВНС - юбилей для страны значимый. Оглядываясь на десятилетия, можно с уверенностью сказать, что Беларусь выбрала правильный курс. Общими усилиями страна справилась с критическими угрозами 90-х. За время своего существования ВНС прошло большой путь. И сегодня это уже высший представительный орган народовластия.
Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси: "В развитие положения Конституции были приняты 2 достаточно уникальных закона. Закон о Всебелорусском народном собрании и закон об основах гражданского общества. В соответствии с ними субъектам гражданского общества предоставлена широкая линейка полномочий, связанных именно с реализацией их полномочий как делегатов Всебелорусского народного собрания. Это и встречи с трудовыми коллективами, и внесение гражданских инициатив, и работа с органами государственной власти и управления по вопросам, возникающим в ходе реализации уставных целей и задач субъектов гражданского общества".
За 4 года накоплен значительный опыт работы ВНС в новом конституционно-правовом статусе. Приняты основополагающие документы: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания утверждена Программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы.