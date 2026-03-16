СК возбудил дело за реабилитацию нацизма против блогера, прославлявшего нацистского преступника
Следственный комитет принял к производству уголовное дело за реабилитацию нацизма в отношении 39-летней Екатерины Каланчук-Водоносовой. Это тот случай, когда не получится переписать историю, умалить подвиги белорусских партизан и солдат-освободителей.
Каждому, кто распространяет откровенно лживые сведения о Великой Отечественной войне, будет дана жесткая принципиальная правовая оценка, отметили в СК.
Что касается дела Каланчук-Водоносовой: находясь за границей, она через YouTube-канал проводила "идеологические диверсии", реабилитируя нацизм и прославляя нацистского преступника Вильгельма Кубе, маскируя все под "просветительские лекции".
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
"Особая опасность этой деятельности заключается в целенаправленном деструктивном воздействии на сознание населения. Контент умышленно рассчитан на неограниченную аудиторию, особенно на молодежь, и направлен на то, чтобы переписать историю, оправдать нацистские преступления, сеять реваншистские настроения и подрывать фундаментальные ценности белорусского народа - память о Великой Победе, уважение к подвигу предков, непримиримость к нацизму и фашизму. Действия подозреваемой квалифицированы по ч.3 ст.130-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь - реабилитация нацизма, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием глобальной сети Интернет".
В СК заявляют, что виновные понесут максимально строгое наказание, независимо от места нахождения. Даже попытки скрытой агитации в чатах или посты в соцсетях не останутся без внимания - все фиксируется.
Любые действия, направленные на реабилитацию нацизма, героизацию убийц и предателей белорусского народа, будут пресечены.