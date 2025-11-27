Склад сырья, цеха соления, копчения, икра: в Минске открылся новейший рыбоперерабатывающий завод

27 ноября в Минске открылся новейший рыбоперерабатывающий завод. Предприятие - часть большого инвестпроекта, согласно которому в Беларуси появится несколько заводов. Рыбная продукция имеет большой спрос по всей стране.

Новый объект в столичном промузле "Колядичи" построили фактически с нуля, и он гармонично вписался в местный индустриальный ландшафт. Здесь есть склад сырья, разморозки и разделки рыбы, цеха соления, копчения, пастеризации, производство икорной продукции.

Людмила Неронская, директор рыбоперерабатывающего предприятия: "Наша задача - привезти в том числе дальневосточное сырье и показать белорусскому потребителю, какую рыбу дикую, вкусную надо кушать. На наших полках скоро появится большой сегмент. Мы покажем, что такое вылов, потому что мы стараемся договориться с российскими компаниями, которые вылавливают рыбу, о том, чтобы они показывали нам прослеживаемость, где она ловится, как ловится, как с борта передается на берег и как доставляется до нашего потребителя. Будем все больше привлекать инженерные специальности. Мы очень надеемся, что для нас будет открыто дополнительное обучение в наших специальных учебных заведениях".

Открытие нового предприятия - это и часть масштабного инвестпроекта по импортозамещению. Спрос на рыбную продукцию в Беларуси стабильно высокий. В гастрономическом портфолио предприятия продукция на любой вкус: от копченой скумбрии и кусочков филе нерки до пастеризованной рыбы и икры, и все это будет выпускаться в стильной упаковке.

Наталья Сонич, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Мы убираем всех посредников, а это удешевление стоимости нашей продукции в торговых сетях. Мы делали расчет вместе с Российской Федерацией. Недавно к нам приезжала рабочая группа, в декабре состоится рабочая сессия, на которой будет рассматриваться вопрос, чтобы с каждым годом увеличивать ассортимент рыбы для потребителя, повышать качество рыбной продукции и чтобы она была более доступная".