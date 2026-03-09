Скончался белорусский ученый-историк Георгий Голенченко

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf8daa15-f91e-4b55-aacf-3c72c690c2ad/conversions/30972256-8ebc-462a-b88d-9ad7f23aa661-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf8daa15-f91e-4b55-aacf-3c72c690c2ad/conversions/30972256-8ebc-462a-b88d-9ad7f23aa661-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf8daa15-f91e-4b55-aacf-3c72c690c2ad/conversions/30972256-8ebc-462a-b88d-9ad7f23aa661-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf8daa15-f91e-4b55-aacf-3c72c690c2ad/conversions/30972256-8ebc-462a-b88d-9ad7f23aa661-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Не стало белорусского ученого-историка Георгия Голенченко, пишет БЕЛТА со ссылкой на Институт истории Национальной академии наук.

Голенченко Георгий Яковлевич родился в 1937 году в Петрозаводске (Россия). В 1960 году окончил БГУ. Доктор исторических наук (2000). В Институте истории Национальной академии наук Беларуси работал старшим научным сотрудником, заведующим отделом специальных исторических наук, главным научным сотрудником отдела истории Беларуси Средних веков и начала Нового времени. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1994).

Исследовал вопросы источниковедения XIII-XVIII веков, историографию истории Беларуси эпохи феодализма, культуру, политические, церковно-религиозные и этнические отношения, книгопечатание XVI-XVIII веков, историографию скориноведения. Тема его кандидатской диссертации была посвящена истории белорусского книгопечатания, докторской диссертации - Франциску Скорине.

Библиография ученого насчитывает более 700 позиций, в том числе семь монографий (на белорусском, русском, французском, итальянском и немецком языках), библиографические справочники и каталоги, разделы в коллективных монографиях и учебниках.