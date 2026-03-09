3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Скончался белорусский ученый-историк Георгий Голенченко
Не стало белорусского ученого-историка Георгия Голенченко, пишет БЕЛТА со ссылкой на Институт истории Национальной академии наук.
Голенченко Георгий Яковлевич родился в 1937 году в Петрозаводске (Россия). В 1960 году окончил БГУ. Доктор исторических наук (2000). В Институте истории Национальной академии наук Беларуси работал старшим научным сотрудником, заведующим отделом специальных исторических наук, главным научным сотрудником отдела истории Беларуси Средних веков и начала Нового времени. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1994).
Исследовал вопросы источниковедения XIII-XVIII веков, историографию истории Беларуси эпохи феодализма, культуру, политические, церковно-религиозные и этнические отношения, книгопечатание XVI-XVIII веков, историографию скориноведения. Тема его кандидатской диссертации была посвящена истории белорусского книгопечатания, докторской диссертации - Франциску Скорине.
Библиография ученого насчитывает более 700 позиций, в том числе семь монографий (на белорусском, русском, французском, итальянском и немецком языках), библиографические справочники и каталоги, разделы в коллективных монографиях и учебниках.
Прощание с Георгием Голенченко состоится 12 марта в 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Кульман, 33а.