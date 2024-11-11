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Слабый туман и мокрый снег - какая погода ожидается в Беларуси 8 января

В Беларуси 8 января будут сложные метеоусловия.

По всей стране ожидается плюсовая температура, дождь и мокрый снег. Местами возможно усиление ветра. На отдельных участках дорог - гололедица, возможно налипание мокрого снега и слабый туман. Температура воздуха будет от 0 до плюс 5 градусов.

МЧС и ГАИ призывают быть внимательными и водителей, и пешеходов. С 4 по 6 января в стране произошло 20 ДТП, три из них - смертельные. Еще почти 30 человек пострадали, в том числе дети.

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