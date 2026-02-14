"Слоны" против "ослов": Никита Беленченко назвал реальные причины протестов в США

Уже не первую неделю бушует Америка, точнее, некоторые штаты. Формальная причина выхода людей на улицу - миграционная политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, а именно выдворение мигрантов.

Что на самом деле происходит в Соединенных Штатах и насколько это угрожает политике Дональда Трампа, разобрался в "Актуальном интервью" директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

Он констатировал, что протесты в США - обычное явление, свойственное американцам. Они часто выходят на улицу, когда чем-то недовольны. Более того, прошел год президентства Трампа, и внутреннее общество поняло, что их лидер работает исключительно на внешнюю арену, а обещания, которые он давал перед выборами касательно законодательных актов, повышающих благосостояние населения, не выполнены. "Волна протестов была спровоцирована превышением полномочий со стороны миграционной службы, которые повлекли смерть двух людей, граждан США, которые были по року сторонниками республиканцев", - считает собеседник.

Исходя из этого американский лидер старается не вызвать волну напряженности среди республиканской партии - он защищает и своих, и чужих, однако в первую очередь защищает все-таки республиканцев. Трамп также старается быть на стороне правоохранительных органов и миграционной службы. Гость интервью не сомневается, что протесты были спровоцированы - существуют некоторые доказательства, что на стороне мигрантов и протестующих были фонды Сороса и другие организации.

Количество задержаний при Трампе возросло приблизительно в 1,5-2 раза, если сравнить с временем президентства Джо Байдена. Количество задержанных сейчас составляет 220-230 тыс., из них 75 тыс. задержаны по уголовным делам.

"Трамп пытается показать, что он борется с миграционной политикой, а она провоцирует другие беспорядки и рост преступности как транснациональной, так и внутренней, которая влияет на общество. И прежде всего это связано с наркотрафиком и другими серьезными преступлениями, поэтому он и работает в Западном полушарии (это касается Венесуэлы, Кубы, которые считаются угрозой национальной безопасности и распространителями этой преступности)", - пояснил директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.

Спровоцирует ли это рост беспорядков по всем Соединенным Штатам Америки - вряд ли, считает Никита Беленченко, так как сейчас в экспертном сообществе существуют две теории. Первая: протесты - рост гражданской войны и ее начало по всей Америке. Второе: это борьба республиканцев с демократами.

"Я все-таки склонен верить второму. Республиканцы с демократами воюют, но воюют на политической арене, потому что впереди ждут промежуточные выборы, а республиканцам надо сохранить контроль над двумя палатами, а демократам - хотя бы войти в эти палаты. Поэтому они будут провоцировать любые беспорядки, использовать любые поводы, чтобы показать обществу, что республиканцы ничего не сделали, а республиканцы, наоборот, будут пытаться с этим бороться", - резюмировал Никита Беленченко.