"Слоны" против "ослов": Никита Беленченко назвал реальные причины протестов в США
Уже не первую неделю бушует Америка, точнее, некоторые штаты. Формальная причина выхода людей на улицу - миграционная политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, а именно выдворение мигрантов.
Что на самом деле происходит в Соединенных Штатах и насколько это угрожает политике Дональда Трампа, разобрался в "Актуальном интервью" директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.
Исходя из этого американский лидер старается не вызвать волну напряженности среди республиканской партии - он защищает и своих, и чужих, однако в первую очередь защищает все-таки республиканцев. Трамп также старается быть на стороне правоохранительных органов и миграционной службы. Гость интервью не сомневается, что протесты были спровоцированы - существуют некоторые доказательства, что на стороне мигрантов и протестующих были фонды Сороса и другие организации.
Количество задержаний при Трампе возросло приблизительно в 1,5-2 раза, если сравнить с временем президентства Джо Байдена. Количество задержанных сейчас составляет 220-230 тыс., из них 75 тыс. задержаны по уголовным делам.
"Трамп пытается показать, что он борется с миграционной политикой, а она провоцирует другие беспорядки и рост преступности как транснациональной, так и внутренней, которая влияет на общество. И прежде всего это связано с наркотрафиком и другими серьезными преступлениями, поэтому он и работает в Западном полушарии (это касается Венесуэлы, Кубы, которые считаются угрозой национальной безопасности и распространителями этой преступности)", - пояснил директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.
Спровоцирует ли это рост беспорядков по всем Соединенным Штатам Америки - вряд ли, считает Никита Беленченко, так как сейчас в экспертном сообществе существуют две теории. Первая: протесты - рост гражданской войны и ее начало по всей Америке. Второе: это борьба республиканцев с демократами.
"Я все-таки склонен верить второму. Республиканцы с демократами воюют, но воюют на политической арене, потому что впереди ждут промежуточные выборы, а республиканцам надо сохранить контроль над двумя палатами, а демократам - хотя бы войти в эти палаты. Поэтому они будут провоцировать любые беспорядки, использовать любые поводы, чтобы показать обществу, что республиканцы ничего не сделали, а республиканцы, наоборот, будут пытаться с этим бороться", - резюмировал Никита Беленченко.
Главное фото: РИА Новости