Новая профессия и гарантированное место работы - служба занятости в Беларуси предлагает бесплатное переобучение с последующим трудоустройством.

Узнали, кто сегодня может претендовать на подобные курсы и какие возможности открываются перед белорусами.

Служба занятости предлагает бесплатное переобучение

4 месяца переобучения и более 200 часов практики - сегодня Лариса Васильева уверенно управляет трамваем. За плечами 18 лет стажа работы парикмахером. Но женщина не испугалась начать новую главу в жизни. Своим примером доказывает: кардинально сменить профессию никогда не поздно.

Лариса Васильева, водитель трамвая филиала "Трамвайный парк" ГП "Минсктранс":

"Через службу занятости меня направили на обучение, переквалификацию. У нас были различные дисциплины, связанные с профессией водителя трамвая: и электрооборудование, и эксплуатация трамваев, и культура обслуживания пассажиров, правила дорожного движения, естественно. Колоссальная подготовка была проведена. 20 лет уже вожу автомобиль, мне это очень нравится, поэтому я себя чувствую в своей тарелке".

Хоть с электрикой на ты Роман Юрченко недавно, в своем деле он уверен. К тому же работа в паре с наставником помогает лучше адаптироваться. Молодой человек в прошлом пекарь, а ныне электромонтер в Минском метрополитене. Новую профессию помогла найти служба занятости. Бесплатное переобучение и гарантированное место работы.

Роман Юрченко, электромонтер Минского метрополитена:

"Мы обслуживаем электрооборудование, расположенное на станции "Уручье". В основном это арматура освещения (светильники), щиты освещения туннельного рабочего, то есть то, что расположено на платформе, туннельное освещение - это освещение самого туннеля".

Обучение "под заказ" - ключевой механизм работы службы занятости. Сегодня можно освоить востребованные на рынке труда профессии повара, электрогазосварщика, парикмахера, кондитера, водителя троллейбуса и трамвая. Доступны для изучения также основы предпринимательской деятельности.

Петр Татусь, заведующий сварочной лабораторией Минского индустриально-педагогического колледжа:

"В рамках переобучения на электрогазосварщика мы переходим в сварочную мастерскую. Занимаемся на современном оборудовании. У нас и механизированная сварка, и ручная дуговая, и аргонодуговая сварка, также есть газовая сварка. То есть в процессе обучения занятия проходят на всех видах оборудования".

"К нам приходят люди совершенно разных профессий, разных сфер деятельности. Обучаются они у нас в течение четырех месяцев. Из них 28 дней - это теоретическая часть, включающая в себя материаловедение, изучение чертежей. Практические занятия проходят в мастерской в течение 20 дней, вся остальная часть обучения проходит непосредственно на производстве", - рассказала мастер производственного обучения Минского индустриально-педагогического колледжа Анастасия Костриченко.

Курсы доступны зарегистрированным безработным, а также родителям с детьми до 3 лет - кроме тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Право на обучение есть и у граждан, которые ухаживают за ребенком-инвалидом.

Максим Флоринский, начальник главного управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Служба занятости сегодня работает под конкретного нанимателя. Между службой занятости, соискателем и нанимателем заключается трехсторонний договор, в котором прописываются четкие условия, при которых человек направляется на обучение. После того как человек обучился, с ним заключается трудовой договор, в котором также прописываются условия, что человек должен отработать в течение одного года после обучения".