Службы Беларуси сообщают о рекордных объемах вывезенного снега

Беларусь постепенно приходит в себя после снежного апокалипсиса. Спецтехника не покидает улицы деревень и городов по всей стране.

В Логойске рабочие очищают площади, улицы и дворы, чтобы жители могли добраться до работы, магазинов и школ. В столице и областных центрах службы сообщают о рекордных объемах вывезенного снега. Например, в Минском регионе этой ночью на линии вышло более 100 автомобилей спецтехники. Расчищено свыше 2,5 тыс. км. За ночь вывезено почти 4 тыс. кубометров убранного снега.