3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Служить на благо и защищать права: 42 молодых прокурора присягнули на верность Беларуси и народу
Молодые прокуроры поклялись служить на благо белорусов, защищать их права и интересы страны, соблюдая законы. 42 представителя ведомства приняли присягу. Торжественную церемонию провели в Музее истории Великой Отечественной войны - в месте, знаковом в год 80-летия Великой Победы.
Служить честно и достойно, принимать взвешенные решения и искать варианты, которые пойдут на пользу государству и обществу, принимая присягу, произнес напутственные слова молодым коллегам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед и вручил каждому Кодекс чести прокурорского работника.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: "Это важнейший ритуал не только в жизни прокурорского работника, но и любого нашего гражданина, который идет на службу Родине, своему Отечеству, своим людям. Через ритуал присяги мы подтверждаем преемственность поколений, что приходят молодые наши работники. Мы в них уверены, с одной стороны, с другой стороны, они понимают, что с этого дня им оказано большое доверие, огромное. И они не должны подвести никого, в первую очередь, самих себя, служить честно и достойно".
Мероприятие проходило на глазах семей молодых прокуроров и учащихся профильных классов Минска, Сенницы, Дзержинска и Барановичей. Опытные работники в свою очередь получили из рук генерального прокурора медали "За безупречную службу".