Служить на благо и защищать права: 42 молодых прокурора присягнули на верность Беларуси и народу

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: "Это важнейший ритуал не только в жизни прокурорского работника, но и любого нашего гражданина, который идет на службу Родине, своему Отечеству, своим людям. Через ритуал присяги мы подтверждаем преемственность поколений, что приходят молодые наши работники. Мы в них уверены, с одной стороны, с другой стороны, они понимают, что с этого дня им оказано большое доверие, огромное. И они не должны подвести никого, в первую очередь, самих себя, служить честно и достойно".