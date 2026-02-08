Смильгинь: От бесхозяйственности нет ни вакцины, ни лекарства

Положение дел в сельском хозяйстве с акцентом на отдельных проблемных вопросах на неделе обсуждалось на высшем уровне. Болевые точки - несоблюдение технологий, бесхозяйственность и отсутствие дисциплины в некоторых хозяйствах. Это главные причины падежа животных на фермах. О зимовке в условиях больших минусов, кормлении, вакцинации и строительстве современных молочно-товарных комплексов в программе "Актуальное интервью" рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь.

"Перед наступлением сильных морозов Министерством сельского хозяйства совместно с Национальной академией наук Беларуси были разработаны и направлены на места (в области, районы и доведено до сельхозорганизаций) рекомендации именно по работе в таких условиях, - рассказал замминистра. - Что они в себя включают? Первое, это необходимо перевести телят в защищенные от сквозняка и ветра помещения, создать им соответствующие условия, чтобы постоянно была подстилка, чтобы ее постоянно меняли".

"Учитывая низкие температуры, были даны рекомендации поить телят тепленькой водичкой до 20 градусов, тепленьким молочком где-то до 30-37 градусов. И увеличить количество выпойки молодняка. И если всю эту технологию соблюдать сегодня, то соответственно не будет и падежа или он будет минимальным", - отметил Иван Смильгинь.

Отвечая на вопрос, какая картина с падежом в целом по стране, замминистра подчеркнул, что и Министерство сельского хозяйства, и на местах все стремятся сегодня его сократить, но не всегда это получается. "Здесь нет необходимости в сверхтехнологиях и каких-то суперсовременных новшествах. Сегодня самое главное - четко соблюдать технологию. Ведь для чего мы вакцинируем корову за 2 месяца до отела? Мы не защищаем корову, а защищаем новорожденного теленка. Если мы провакцинировали корову, но вовремя не выпоили качественное молозиво теленку, то значит, зря сделали эту вакцинацию. Теленок не получит необходимых антител, не получил необходимой иммунной защиты. Мы называем это нарушением технологий, бесхозяйственностью. А от бесхозяйственности сегодня, наверное, ни вакцины, ни лекарства у нас сегодня не изобретено".

Минсельхозпрод постоянно осуществляет контрольную надзорную деятельность за сельхозорганизациями, за содержанием скота, подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия. По его словам, в морозных и снежных условиях работа Минсельхозпрода и облисполкомов была усилена: созданы соответствующие мониторинговые группы, которые работают в будние и выходные дни, а если есть необходимость, то и ночью, контролируют процессы содержания.