3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
Смильгинь: В Беларуси на 1,7 тыс. современных МТК производится порядка 80 % всего молока
Продовольственная безопасность была и остается для нас темой номер один, несмотря на то что Беларусь по большинству продуктов питания обеспечивает себя полностью и на экспорт мы отправляем все больше, заработав, например, в прошлом году рекордные 10 млрд долларов. У отрасли большой потенциал и огромный спрос на внешних рынках. Как не потерять в объемах производства, в программе "Актуальное интервью" рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь.
В животноводстве при выращивании крупного рогатого скота главное - это жесточайшая технология содержания скота и жесточайшая технология кормления, отметил он. "На сегодняшний день у нас в стране имеется 1700 молочно-товарных комплексов. Это комплексы, на которых созданы современные условия содержания, современные условия доения. И на этих молочно-товарных комплексах производится порядка 80 % всего производства молока", - подчеркнул Иван Смильгинь. - На этом не останавливаемся. В текущем году продолжается строительство данных объектов и планируется где-то возвести порядка 48 молочно-товарных комплексов".
Говоря о поручении главы государства и правительства по переводу телят с улицы в помещение, замминистра сказал, что уже в текущем году, до начала зимне-стойлового периода до 1 ноября планируется перевести весь молодняк крупного скота в профилакторий, в условия, где они будут соответствующим образом досмотрены, накормлены. "Что для этого будет сделано? Уже областями отработаны планы, отработаны сельхозорганизации, где будут строиться профилактории. И по итогам текущего года планируется возведение свыше 500 таких профилакториев для содержания 95,1 тыс. ското-мест. Что это даст? Первое - это условия содержания молодняка, а второе - комфортные условия для обслуживающего персонала. Ведь это тоже очень важно", - обозначил Иван Смильгинь.
На сегодняшний день в достаточном количестве есть вакцины белорусского производителя "Белвитунифарм", также российские и произведенные в ЕС, отметил замминистра. "Они сегодня доступны, их достаточно. Сегодня в сельскохозяйственных организациях утверждены соответствующие схемы вакцинации с применением тех или иных вакцин. Поэтому сегодня проблем в обеспечении ветеринарными препаратами, проблем в наличии именно вакцин для профилактики инфекционных заболеваний в стране нет".
Замминистра рассказал, как обстоят дела с запасами кормов для телят. "Даже с условием того, что мы сегодня дали рекомендации увеличить кормление не только молодняка крупного рогатого скота, но и коров, потому что мы прекрасно понимаем, что такое мороз. Это для животных своеобразный стресс-фактор. Сегодня в стране достаточно сельскохозяйственных организаций, чтобы спокойно прожить зимне-стойловый период содержания животных. Проблем сегодня нет", - заверил он. - Да, необходимо сегодня не просто иметь корма, но иметь качественные корма с соответствующим количеством белка, энергии, чтобы они были безопасные, соответствующим образом корректировать рационы в случае выявления тех или иных нарушений, которые сегодня могут быть также по качеству кормов".
Он также отметил, что сегодня очень большое внимание уделяется тому, чтобы были комбикорма именно для телят, что очень важно. "Сегодня наши комбинаты хлебопродуктов, комбикормовые заводы, наше БНБК производят такой продукт, поэтому на сегодняшний день мы обеспечены соответствующими кормами для молодняка крупного рогатого скота".