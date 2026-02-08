Смильгинь: В Беларуси на 1,7 тыс. современных МТК производится порядка 80 % всего молока

Продовольственная безопасность была и остается для нас темой номер один, несмотря на то что Беларусь по большинству продуктов питания обеспечивает себя полностью и на экспорт мы отправляем все больше, заработав, например, в прошлом году рекордные 10 млрд долларов. У отрасли большой потенциал и огромный спрос на внешних рынках. Как не потерять в объемах производства, в программе "Актуальное интервью" рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь.

В животноводстве при выращивании крупного рогатого скота главное - это жесточайшая технология содержания скота и жесточайшая технология кормления, отметил он. "На сегодняшний день у нас в стране имеется 1700 молочно-товарных комплексов. Это комплексы, на которых созданы современные условия содержания, современные условия доения. И на этих молочно-товарных комплексах производится порядка 80 % всего производства молока", - подчеркнул Иван Смильгинь. - На этом не останавливаемся. В текущем году продолжается строительство данных объектов и планируется где-то возвести порядка 48 молочно-товарных комплексов".

Говоря о поручении главы государства и правительства по переводу телят с улицы в помещение, замминистра сказал, что уже в текущем году, до начала зимне-стойлового периода до 1 ноября планируется перевести весь молодняк крупного скота в профилакторий, в условия, где они будут соответствующим образом досмотрены, накормлены. "Что для этого будет сделано? Уже областями отработаны планы, отработаны сельхозорганизации, где будут строиться профилактории. И по итогам текущего года планируется возведение свыше 500 таких профилакториев для содержания 95,1 тыс. ското-мест. Что это даст? Первое - это условия содержания молодняка, а второе - комфортные условия для обслуживающего персонала. Ведь это тоже очень важно", - обозначил Иван Смильгинь.

На сегодняшний день в достаточном количестве есть вакцины белорусского производителя "Белвитунифарм", также российские и произведенные в ЕС, отметил замминистра. "Они сегодня доступны, их достаточно. Сегодня в сельскохозяйственных организациях утверждены соответствующие схемы вакцинации с применением тех или иных вакцин. Поэтому сегодня проблем в обеспечении ветеринарными препаратами, проблем в наличии именно вакцин для профилактики инфекционных заболеваний в стране нет".

Замминистра рассказал, как обстоят дела с запасами кормов для телят. "Даже с условием того, что мы сегодня дали рекомендации увеличить кормление не только молодняка крупного рогатого скота, но и коров, потому что мы прекрасно понимаем, что такое мороз. Это для животных своеобразный стресс-фактор. Сегодня в стране достаточно сельскохозяйственных организаций, чтобы спокойно прожить зимне-стойловый период содержания животных. Проблем сегодня нет", - заверил он. - Да, необходимо сегодня не просто иметь корма, но иметь качественные корма с соответствующим количеством белка, энергии, чтобы они были безопасные, соответствующим образом корректировать рационы в случае выявления тех или иных нарушений, которые сегодня могут быть также по качеству кормов".