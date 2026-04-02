Смоленск и Витебщину связало железнодорожное сообщение: что это даст туристам?
Российский Смоленск и города Витебской области Беларуси связало железнодорожное сообщение. Это важный и нужный подарок для народов двух государств. О развитии перспектив рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин в "Актуальном интервью".
По мнению собеседника, решение открыть транспортное сообщение такого вида дает серьезную возможность развития туризма - много россиян ездит в Витебск, в Спасо-Евфросиниевский монастырь (Полоцк), просто к детям, которые учатся в Витебской области. Белорусы часто посещают в Смоленске родственников, приезжают учиться, и открытие железнодорожного сообщения снимает определенные барьеры.
"Это нарастит совместные не только экономические и культурные связи, но и увеличит количество гостей в Витебск и Смоленск. В Смоленске мы создаем туристско-информационный центр, где будут представлены туроператоры не только регионов Российской Федерации, но и Республики Беларусь. Наша задача, чтобы гости увеличили свое пребывание в городе посредством прямого железнодорожного сообщения, а еще побывали не только в Смоленске, Витебске, Полоцке и Новополоцке. Тем самым мы можем образовывать не только трехдневные пакетные туры, а и недельные. В Витебской области много не только исторического культурного наследия, но и много известных санаториев, куда до сих пор ездят и мои коллеги", - рассказал Василий Анохин.