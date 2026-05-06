Смотрите 9 Мая на "Первом информационном" документальный фильм "Духовное единство в годы разделений"
Автор:Редакция news.by
Премьера на "Первом информационном": малоизвестная страница войны - нацисты раздробили Беларусь на административно-территориальные части, которые юридически подчинялись не только гражданской или военной администрации, но и разным странам, в том числе Третьему рейху.
Нитью, объединяющей народ, стала Православная церковь и ее пастыри. Каково было служить под юрисдикцией нацистской Германии или украинских националистов и оставаться верным Отечеству, Богу и людям? Воины духа и патриоты Родины. В День Победы, 9 Мая, смотрите документальный фильм Елены Бормотовой "Духовное единство в годы разделений".