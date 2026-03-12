Смотрите интерактивный подкаст "Волков и Сыч" 14 марта в субботу в 22:15

Свой взгляд на события в стране и мире. По субботам на "Первом информационном" - вечерний интерактивный подкаст, где есть место харизматичным собеседникам, тонкому юмору и мужской химии.

Андрей Сыч и Алексей Волков настроены пообщаться со зрителями в прямом эфире. Вопросы и комментарии зрителей в Telegram-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах программы.