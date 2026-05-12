"Смысл. Жизнь. Будущее": в центре "Ковчег" озвучили лучшие социальные проекты

Православная церковь, Министерство образования и фонд "Покров" в пятый раз собирают активную молодежь. Более 200 человек стали участниками республиканского форума "Смысл. Жизнь. Будущее". 12 мая он стартовал в духовно-просветительском центре "Ковчег".

Проект масштабировался. Инициатива, однажды зарожденная в Бобруйске и объединившая 17 учреждений образования, вдохновила 248 школ и университетов на то, чтобы участвовать в конкурсе социальных молодежных инициатив, проектов. 2 тыс. участников реализовывали их, создано более 1 тыс. мероприятий о том, как помогать опекунским семьям, как делать этот мир лучше и распространять духовные и семейные ценности.

42 семьи, например, отказались от развода благодаря участию в проектах ребят. Также родители учащихся колледжа восстановлены в своих родительских правах. Поэтому студенты, которые сегодня собрались в центре "Ковчег", представляют очень благотворные инициативы.

Александра Власова, учащаяся гимназии № 3 г. Бобруйска:

"Активно участвуем во встречах с ветеранами Чернобыля. У нас недавно были встречи с ветеранами Афганистана, Великой Отечественной войны. Дети гимназии № 3 хотят участвовать, знакомиться с такими людьми. Люди, которые участвовали в этих страшных событиях, могут передать такой ценный опыт, историю, и мы должны сохранить это".

"Семья - это безопасность, уважение. Самое главное в семье - это любовь", - отметила педагог-психолог средней школы № 12 г. Новополоцка Татьяна Крысько.

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"По всей стране действует сеть ресурсных центров по духовно-нравственному воспитанию. Они аккумулируют замечательный опыт и большую работу, которая ведется в этом направлении. Большим подспорьем и консолидацией усилий всех заинтересованных является подписанная программа сотрудничества Министерства образования с Белорусской православной церковью. Она задает вектор движения всех участников образовательного процесса и помогает сориентироваться в том многообразии мероприятий, которые мы предлагаем".