3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Снег с улиц и дворов Минска вывозят на полигоны
Автор:Станислав Рябцев
На уборке снега во дворах Минска сейчас заняты более 1,5 тыс. работников ЖКХ. Собранный снег отправляется на специальные площадки.
Так, в Московском районе на полигоне по улице Семашко кипит работа в режиме 24/7. Именно сюда самосвалы свозят снег со столичных дворов, улиц и проспектов.
Полные машины снега на выгрузку приезжают каждую минуту. С начала снегопада на этот полигон было выгружено уже более 10 тыс. куб. м снега.
Также еще одна точка выгрузки находится в Советском районе. Активно работает и снегоплавильный пункт в Чижовке.