Снег с улиц и дворов Минска вывозят на полигоны

На уборке снега во дворах Минска сейчас заняты более 1,5 тыс. работников ЖКХ. Собранный снег отправляется на специальные площадки.

Так, в Московском районе на полигоне по улице Семашко кипит работа в режиме 24/7. Именно сюда самосвалы свозят снег со столичных дворов, улиц и проспектов.

Полные машины снега на выгрузку приезжают каждую минуту. С начала снегопада на этот полигон было выгружено уже более 10 тыс. куб. м снега.