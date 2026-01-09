Снежный апокалипсис как тест на прочность: как Беларусь борется со стихией, пока ЕС тонет в хаосе

9 января 2026 года и циклон "Фрэнсис-Улли" Беларусь точно запомнит. Страна находится под снежным апокалипсисом - сильнейший снег, метели, ветер до 24 м/с. Лютая снежная стихия проверяет белорусов на прочность - кто кого? Это отличный тест, как работает государство. Тут очень простая логика - есть проблема, должны быть ресурсы для ее решения, и они есть.

На улицы городов страны вышла спецтехника, для того чтобы работать круглосуточно. Коммунальщики, МЧС, ГАИ, даже курсанты Университета гражданской защиты - все на линии фронта со снегом. Созданы оперативные штабы, техника повышенной проходимости (вплоть до БТРов) приведена в готовность. Бесхозные машины убираются с дорог эвакуаторами, а если надо, то всем миром.

А теперь цифры, которые бьют почти как снежный ком в лицо. В Минске один только снег убирают больше 5 тыс. человек (не только рабочие), плюс 155 единиц спецтехники и 62 малогабаритных машины. А если брать по всей стране - то это как своего рода армия, оснащенная по последнему слову техники.

В 2013 году мобилизовали 70 тыс. человек, чтобы одолеть циклон "Хавьер". Жители Беларуси победили без лишних слов. Это организованный отпор стихии, где каждый знает свое место.

Пока белорусы воюют с циклоном по имени "Улли", в просвещенной Европе враг оказался куда страшнее и абсурднее - собственные граждане. В Берлине леворадикальная экстремистская группа Vulkan целенаправленно подожгла кабельный мост у электростанции, оставив около 100 тыс. человек без света и тепла в лютый мороз. Один акт саботажа, и вот уже пожилая женщина погибла, городские районы погрузились в холод и темноту.

Во Франции школьные автобусы встали, поезда задержаны, рейсы отменены в Париже и Нанте, дети на незапланированных каникулах, ведь в классах только 14 градусов тепла. В ЕС сотни тысяч людей остались без электричества, шесть погибших, включая пятерых во Франции.

В общем, контраст с тем же Берлином или Парижем разительный. У нас - помогли более сотни застрявшим автомобилям, пострадавших нет.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор:

"Природа в очередной раз дает нам основание проверить себя. И мы проверяем. Мы, как коллективисты, понимаем, что невозможно справиться по одному, поэтому люди выходят с лопатами, помогают коммунальщикам. А коммунальщиков не может быть столько, сколько необходимо для преодоления чрезвычайной ситуации. Пожарных не может быть столько, исходя из того, что все одновременно горит. Поэтому здесь нужна общественная активность и сплоченность. Слава богу, у нас это есть".

Вспомним старые битвы со стихией: Циклон "Кирилл" в 2007 году: 47 погибших по Европе, в Беларуси - обесточивание сотен тысяч домов, транспортный коллапс, но страна выстояла без жертв.

"Хавьер" в 2013 году парализовал Беларусь на двое суток. В деревнях снега навалило иногда по самую крышу, но жители мобилизовались, помогали друг другу, поэтому справились. Эти циклоны - как старые враги, которых Беларусь бьет раз за разом, становясь только крепче.

В такие дни в Минске особенно видно, зачем, например, мы вкладываемся в метро. Известно, что это дорогое удовольствие. В спокойные дни его могут назвать и "нерентабельным", но государство вкладывается, строятся новые станции. Когда приходят циклоны вроде "Хавьера" и "Улли", метрополитен становится главной транспортной артерией.

Во Франции, например, "сетевой оператор RTE" заранее предупреждал о риске веерных отключений света. Причина? "Проблемы в атомной энергетике" и зависимость от импорта. А у нас метро работает, и это лучший ответ на вопрос, что такое "социально ответственное государство на практике".

А теперь главное - человеческий фактор. Европейский штормовой снег ярче всего показал глубокий социальный разлом - каждый сам за себя. В Беларуси же циклон не разделяет, а консолидирует.

Пока в Сети появляются видео, как люди вместе выталкивают автобус у метро "Спортивная" или на улице Неманской, власти официально организуют пункты выдачи инвентаря для уборки снега любому желающему. И народ откликается! В этом весь секрет. Не в том, чтобы скачать приложение Ecowatt и ждать, когда государство попросит тебя выключить свет (как во Франции), а в том, чтобы взять лопату и помочь соседу.

Здесь не сражаются друг с другом, а вместе противостоят стихии, понимая, что государство обязательно впишется за людей. Лопаты в руки, трактора на улицы, и вперед, расчищать путь к нормальной жизни.