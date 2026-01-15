Снежные кадры в соцсетях и напряженная работа всех служб - как белорусы справляются с морозами

Ротация на погодном треке. Снежный циклон "Улли" достойно преодолели. Теперь Беларусь накрыли арктические морозы. Прошедшая ночь пока стала самой холодной в этом зимнем сезоне. На автоматической станции Большой Межник синоптики зафиксировали 30 градусов ниже нуля. Для сравнения: абсолютный минимум для января был в 1940 году в Толочине - минус 42 градуса. Чрезвычайных происшествий по стране не зафиксировано.

Если еще в прошлый четверг мы ждали гостя с юга - циклона "Фрэнсиса-Улли", а в пятницу всей страной боролись с его последствиями, то сегодня повестка изменилась. Циклон ушел, оставив после себя не только сугробы, но и арктическую стужу. В стране был объявлен оранжевый уровень опасности.

Начали работу мобильные пункты обогрева

Волонтеры Красного Креста весь день предлагали людям теплое помещение, напитки и необходимую поддержку.

Оранжевый уровень опасности в Беларуси

Мороз и солнце - день чудесный, словами классика так и манит описать сегодняшние пейзажи города. Но выдался день чудесный не у всех. Владельцам дизельных машин с трудом удалось завести авто и выехать на работу.

В течение дня были и задержки в движении общественного транспорта. Утром на проспекте Дзержинского и вовсе оборвались контактные сети. Неполадки быстро устранили.

В морозную погоду инспекторы ГАИ готовы оказать помощь

По линии ГАИ и сейчас проводится мониторинг состояния дорог и улиц. Автоинспекторы оказывают помощь как работникам коммунальных служб, так и гражданам, которые попали в сложную ситуацию. За помощью можно обратиться в чат-бот "Мы всегда рядом".

Кирилл Костюк, замначальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1567d9f-c3b9-40c8-999a-0e11fb1b6c6d/conversions/796cfa13-b9f3-4d25-886f-a3f700ff0f08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1567d9f-c3b9-40c8-999a-0e11fb1b6c6d/conversions/796cfa13-b9f3-4d25-886f-a3f700ff0f08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1567d9f-c3b9-40c8-999a-0e11fb1b6c6d/conversions/796cfa13-b9f3-4d25-886f-a3f700ff0f08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1567d9f-c3b9-40c8-999a-0e11fb1b6c6d/conversions/796cfa13-b9f3-4d25-886f-a3f700ff0f08-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кирилл Костюк, замначальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"На дорогах гололедица. Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на дальнее расстояние, если ваш автомобиль не подготовлен должным образом к эксплуатации при низких температурах. Перед поездкой необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, убедиться в исправности системы отопления салона. Владельцам дизельных авто следует использовать специальное зимнее топливо. Не лишним будет возить с собой трос, провода для прикуривания, лопату, термос с горячим чаем, плед".

Работа кипела и у коммунальных служб. Только в Минской области за минувшую ночь расчистили более 3 тыс. километров дорог, для этого задействовали 300 единиц техники и 700 человек. На улицах столицы порядок наводили почти 1800 сотрудников ЖКХ.

Профилактика обморожения и переохлаждения

В такие морозы повышается риск получения различных травм. Речь об обморожении и переохлаждении. Медики советуют ограничить время пребывания на улице.

Артемий Боровицкий, врач - комбустиолог-хирург ожогового отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/317a378f-abb6-4e18-9886-1314b1be4670/conversions/c8a1df34-2224-4bc9-9502-e49c703951a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/317a378f-abb6-4e18-9886-1314b1be4670/conversions/c8a1df34-2224-4bc9-9502-e49c703951a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/317a378f-abb6-4e18-9886-1314b1be4670/conversions/c8a1df34-2224-4bc9-9502-e49c703951a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/317a378f-abb6-4e18-9886-1314b1be4670/conversions/c8a1df34-2224-4bc9-9502-e49c703951a5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Артемий Боровицкий, врач - комбустиолог-хирург ожогового отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска:

"Профилактика - это самое главное. В первую очередь это защита самых открытых участков тела. Это кисти, это кончик носа, это уши. Это возможность закрытия шарфом либо даже балаклавами лица, ношение перчаток утепленных. Стараться находиться на открытом воздухе поменьше, если есть возможность".

Врач особо подчеркнул, что точно делать нельзя - это согреваться алкоголем. "Ни в коем случае. Если мы говорим о каких-то напитках, это желательно теплый чай, в принципе теплые напитки", - отметил он.

В ближайшие сутки температура на востоке страны может опуститься до минус 30°C

заснеженный город news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27f7be6c-6799-4223-9f2b-58713793e72b/conversions/c325930f-def1-4d4f-a14c-48f3a964c6ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27f7be6c-6799-4223-9f2b-58713793e72b/conversions/c325930f-def1-4d4f-a14c-48f3a964c6ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27f7be6c-6799-4223-9f2b-58713793e72b/conversions/c325930f-def1-4d4f-a14c-48f3a964c6ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27f7be6c-6799-4223-9f2b-58713793e72b/conversions/c325930f-def1-4d4f-a14c-48f3a964c6ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самую холодную ночь пережили. Однако крепкие морозы, пусть и не такие сильные, сохранятся на всей территории страны еще как минимум 4 дня.

Ирина Чернякова, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии:

"18 числа над Московской областью зародится антициклон, центр которого уже 19-20 числа начнет выходить на территорию нашей страны и далее на территорию Украины. По предварительному прогнозу, ожидаем преимущественно без осадков, местами слабый туман, изморозь, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температурный фон ночью составит минус 17 - минус 24, местами до минус 28, а в западных районах ожидаем минус 10 - минус 16".

Белорусы в соцсетях делятся морозными кадрами