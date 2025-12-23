СНГ - внешний контур противодействия угрозам, считает политолог Манойло

"С точки зрения безопасности полезность СНГ очевидна. Потому что если рассматривать безопасность союза России и Беларуси, то СНГ могло бы стать внешним контуром противодействия этим угрозам, которые постоянно возникают на границах и наших государств, и на границах стран, входящих в СНГ. Потому что очень многие угрозы, например, такие как угрозы, связанные с международным терроризмом, являются общими для всех наших стран независимо от политических позиций, которые занимает их руководство, или географического положения, или экономических, политических интересов".