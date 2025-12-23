3.68 BYN
СНГ - внешний контур противодействия угрозам, считает политолог Манойло
Одним из элементов системы безопасности на Евразийском континенте эксперты рассматривают деятельность Содружества Независимых Государств.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"С точки зрения безопасности полезность СНГ очевидна. Потому что если рассматривать безопасность союза России и Беларуси, то СНГ могло бы стать внешним контуром противодействия этим угрозам, которые постоянно возникают на границах и наших государств, и на границах стран, входящих в СНГ. Потому что очень многие угрозы, например, такие как угрозы, связанные с международным терроризмом, являются общими для всех наших стран независимо от политических позиций, которые занимает их руководство, или географического положения, или экономических, политических интересов".