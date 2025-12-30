Смотреть онлайнПрограмма ТВ
СНГ за 34 года трансформировалось в ведущую интеграционную площадку на постсоветском пространстве. Удалось не только сохранить, но и укрепить связи в различных сферах: от экономики до культуры.

Совместными усилиями лидеры решают, как адаптировать объединение к нынешним реалиям и противодействовать угрозам. Подробнее об укреплении позиции Содружества Независимых Государств на международной арене в интервью "Первому информационному" рассказал заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко (подробности в видео).

Главные акценты беседы:

  • СНГ укрепляет позиции на международной арене;
  • взаимная торговля в СНГ за последние 4 года выросла на 18 %;
  • совокупный ВВП стран СНГ вырос за 9 месяцев на 2,2 %;
  • как в СНГ реагируют на угрозы безопасности.

