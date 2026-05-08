Соболенко заявила, что надеется играть в теннис под белорусским флагом

Минувшим вечером одна из самых титулованных теннисисток в истории без проблем вышла в третий раунд турнира WTA-1000 в Риме. Минчанка за 1 час 25 минут оказалась сильнее Барборы Крейчиковой из Чехии в двух сетах - 6:2, 6:3. После белоруска прокомментировала нововведения из швейцарской Лозанны.

"Я знаю, насколько я вдохновляю молодых ребят. Они присылают мне сообщения, я просто хочу, чтобы они чувствовали уверенность в том, что независимо от того, откуда ты родом, можно добиться всего, чего захочешь. Для меня представлять такую маленькую страну и то, сколько труда мне пришлось проделать, чтобы добраться до вершины, это просто невероятно. То, что я дошла до этого, значит для меня очень много", - отметила Арина Соболенко.