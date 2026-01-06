Сочельник - особый день церковного календаря: время тишины и внутреннего сосредоточения

Сегодня православные верующие готовятся встречать Рождество Христово. Наступил Сочельник, канун праздника, он завершает Рождественский пост, который длился 40 дней. В течение дня в храмах проходят особые богослужения, а с наступлением вечера начинается череда торжественных служб.

Сочельник – это особый день церковного календаря. Канун великого праздника, время строгого поста, тишины и внутреннего сосредоточения. Почему же такое название этого дня? Оно связано с традиционным постным блюдом - сочивом, которое вкушают после появления первой звезды в память о Вифлеемской звезде, которая возвестила миру о рождении Спасителя.

Протоиерей Виктор Мельников, клирик прихода храма иконы Божией матери "Всех скорбящих радость":

"Здесь нам открывается великая тайна в Рождестве Христовом, что Бог явился во плоти. Сын Божий еще стал Сыном человеческим, во всем похожим на нас, кроме греха. Он пришел избавить нас от смерти, от страданий, от болезней. Почему же мы сейчас не видим, что это происходит? Потому что все зависит уже от человека, от его воли, от его поведения, от его веры. Если человек принимает Христа, живет по его заповедям, то есть мир преображается внутри него и вокруг него".

Сочельник - это не только богослужебный ритм, но и личный путь верующего. День, который многие проводят в тишине и семейной молитве. Праздничные богослужения в эту ночь объединят верующих по всей стране. А для тех, кто не сможет прийти в храм, медиахолдинг Белтелерадиокомпании организует прямые трансляции главных рождественских служб.