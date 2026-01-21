Согреть и не допустить ЧС - коммунальщики, энергетики, спасатели несут круглосуточное дежурство

Сила в единстве! Белорусы даже на примере борьбы с последствиями природных стихий показали всему миру, насколько это важно. Снегопады, затем рекордные низкие температуры. Даже старожилы заметили, что такого не было давно. Но на помощь пришли организации, предприятия, спасатели, волонтеры.

Все, чтобы вернуть привычный ритм жизни городам и поселкам.

Еще несколько ночей синоптики прогнозируют серьезный минус. Поэтому внимание не ослабевает к теплотрассам, обеспечению электроэнергией не только жилого сектора, социальных и промышленных объектов. Волонтеры, Красный Крест все эти дни стараются согреть горячим чаем прохожих.

Центральный рынок Могилева. Палатка с тепловой пушкой - генератор в режиме работы нон-стоп. Волонтеры из числа студентов - будущих педагогов - приглашают согреться, есть что перекусить на месте.

Студент признается, что работа не трудная, приятно чувствовать себя полезным, а также нравится, что есть коммуникация с разными людьми.

Несколько мобильных волонтерских групп курсируют по городу. Остановки там, где продолжаются работы по расчистке снега. Лопаты хоть и согревают, но с горячим чаем активнее.

Коммунальщики работают на кронировании деревьев во дворах. Поддержать, а еще согреть в мороз приехали специалисты отраслевого профсоюза.

В мороз тяжело людям и технике, но работать надо. Приятно, что есть где согреться и внутри, и душевно, считает мужчина.

Устойчивая работа энергосистем в морозы

В морозы на контроле системы теплоснабжения и электрических сетей. Для обеспечения устойчивой работы энергетики скорректировали температурные и гидравлические режимы. В зоне Гродненской ТЭЦ-2 температура теплоносителя повышалась до 110, на северной мини-ТЭЦ - до 96 градусов по Цельсию.

Геннадий Купраш, директор филиала "Гродненские тепловые сети" РУП "Гродноэнерго":

"Мы работаем штатно, без каких-либо аварийных ситуаций на данный момент. Все параметры выдерживаются в соответствии с режимными картами. Надежность системы обусловлена ее правильной подготовкой. Проведен ряд организационно-технических мероприятий по подготовке тепловых сетей. В первую очередь это плановая диагностика трубопроводов и проведение гидравлических испытаний".

Готовы энергетики и к оперативному реагированию. В Гродно дежурят бригады специалистов, обеспеченные необходимой техникой, инструментом и средствами защиты.

Евгений Кузнецов, заместитель главного инженера филиала "Гродненские тепловые сети" РУП "Гродноэнерго":

"В связи с понижением температуры наружного воздуха все наши службы переведены в усиленный режим работы. Бригады в любую минуту 24/7 готовы выехать для решения внештатных ситуаций, которые возникают в тепловых сетях как потребителей Гродно, так и теплосетей, находящихся на балансе филиала".

Снег и мороз - экзамен для общественного транспорта

В сложных погодных условиях возросла востребованность общественного транспорта. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров, а также избежать сбоев в графике движения, технические и диспетчерские службы трамвайного депо в Витебске работают в режиме повышенного контроля. Даже ночью. Ведь первый выход на маршрут в 5 утра. К этому времени нужно расчистить рельсы.

Вадим Березин, начальник трамвайного депо г. Витебска:

"Снег приходилось убирать снегоочистительной техникой, сейчас уже такой необходимости нет. Привлекается автотракторная техника в штатном режиме по графику проведения уборочных работ".

"Сначала чистятся пути "Амкодором", создается вал, прорезаем в несколько этапов и вывозим снег на свалку. Около 30 МАЗов по 10 куб. м каждый", - рассказал старший мастер участка службы пути трамвайного депо г. Витебска Владислав Валенкович.

Трамвайное движение по расписанию

Предельное внимание контактной сети. Для очистки проводов от наледи витебские трамваи оснастили специальными пластинками, которые помогают избежать форс-мажоров.

Согревающая одежда для телят

Низкие температуры скорректировали и работу АПК. На птицефабрике "Рассвет" для новорожденных телят закупили комбинезоны из теплоудерживающего и водонепроницаемого материала. А еще домики, где содержатся малыши, утеплили соломенной подстилкой, усилили рацион.

Вячеслав Змушко, главный зоотехник отделения "Климовка" ОАО "Птицефабрика "Рассвет":

"Жилетки мы используем сразу же после рождения телят до 21 дня, при -15 телята комфортно себя чувствуют. Домики утеплены, обязательно наличие шторки холодозащищающей. Мы добавляем норму выпайки молока на 20 %, обязательно следим за температурой выпаиваемого молока - в пределах 37-38 градусов, также увеличиваем норму дачи концентрированных кормов".

Синоптики прогнозируют потепление

