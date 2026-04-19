Сохранение традиционных семейных ценностей обсудили на православном форуме в Полоцке

На форуме в Полоцком госуниверситете говорили о семейных ценностях. В роли спикеров - правоведы, психологи, представители научного сообщества и православной церкви.

Разговор о насущном: поддержке материнства и детства, осознанном родительстве и профилактике разводов, а также новых моделях семейной жизни и роли женщины в обществе.

Алеся Покоро, студентка Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

"Полагаю, что для разрешения семейных конфликтов следует обращаться за психологическими знаниями, читать литературу, просвещаться. Следует не исключать возможность того, чтобы обратиться к специалисту - к психологу, который подскажет, как лучше поступить, покажет техники, приведет к логическому завершению этой ситуации".

"Очень важно рассказать людям о том, как наше брачно-семейное законодательство охраняет и защищает права детей, супругов; какие возможности у нас есть для добровольного выхода из ситуаций, когда семья оказывается в кризисном моменте; как можно договориться, как можно сохранить семью с помощью процедуры медиации", - поделилась Елена Степанова, адвокат специализированной юридической консультации Минска.

Павел Сердюк, протоиерей, председатель синодального отдела Белорусской православной церкви:

"Церковь свидетельствует о святости уз брака, о том, что брачная форма жизни человека как союза мужчины и женщины является полнотой выражения человеческой природы в этом мире. И это пространство созидания, любви, а также вхождения в свет этого мира детей".