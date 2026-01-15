"Сохраняли население" - как Иоганн-Георг Рихерт оправдывал создание им лагеря смерти Озаричи

29 января 1946 года в Минске предстали перед трибуналом 18 военных преступников. Публичный Минский судебный процесс демонстрировал зверство фашистов и последовавшее возмездие.

Особое внимание уделялось изложению обстоятельств совершения массовых убийств мирного населения, военнопленных, проявления жестокости.

Три основных генерала-фигуранта - Готфрид фон Эрдмансдорф, Эберхард Герф, Иоганн-Георг Рихерт.

фото Готфрида фон Эрдмансдорфа, Эберхарда Герфа, Иоганна-Георга Рихерта

Самым знаковым и статусным обвиняемым из них был генерал-лейтенант Рихерт - бывший командир 286-й дивизии по охране тыла 4-й армии вермахта, которая входила в группу армий "Центр".

Фотография Иоганна-Георга Рихерта

Иоганн-Георг Рихерт первым давал показания на утреннем заседании 16 января 1946 года. Он изо всех сил пытался доказать, что лишь исполнял приказы верховного командования.

Нить за нитью разматывался клубок преступлений, которыми руководили и сами совершали нацисты. Рихерт лично организовал Озаричский лагерь смерти, где были уничтожены более 10 тыс. человек. "Лагерь для мирных советских граждан в районе западнее Озаричей Домановичского района Полесской области был организован мною в марте 1944 года с целью сохранения населения от уничтожения боевыми действиями", - ответил на суде нацист. На самом же деле, заметил историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при Президенте России Олег Матвеев, Озаричский лагерь смерти был заминирован по кругу, людей там не кормили, помимо прочего, туда завозили еще и заболевших тифом.

Далее в ходе допроса Иоганн-Георг Рихерт констатировал, что заключенные в лагере содержались под открытым небом и на снегу. Костров для обогревания разводить не разрешалось, воды не было - она не подвозилась, медицинское обслуживание также отсутствовало. Выходить никому не разрешалось. Питались заключенные исключительно сухой пищей, которую принесли с собой. "Иногда раздавался хлеб согласно моему распоряжению", - заявил он.

Показания Иоганна-Георга Рихерта

Правда, стоит уточнить, что хлеб нацисты кидали узникам, как собакам, за забор и смотрели, как они за него дерутся.

На Минском судебном процессе Иоганн-Георг Рихерт признал, что создание лагерей было самым жестоким и неправильным мероприятием по отношению к мирному населению, и за это виновные должны понести ответственность.

30 января 1946 года в 14:30 в Минске был приведен в исполнение приговор военного трибунала Минского военного округа - смертная казнь через повешение. Иоганн-Георг Рихерт оказался среди тех 14 человек, которому назначили высшую меру наказания. Еще четверых нацистов приговорили к ссылке на каторжные работы.