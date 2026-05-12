15 мая мир отметит Международный день семьи. Для нашей страны этот праздник имеет особое значение. В белорусской культуре это понятие пропитано запахом домашнего хлеба, теплом материнских рук и крепостью традиций.

Забота о семье - это не просто социальная статья расходов, а настоящий национальный бренд и фундамент государственной политики. Система выстроена так, чтобы сопровождать родителей на каждом этапе: от первого УЗИ до получения ключей от собственной квартиры.

Многодетным семьям к школе выплачивают помощь - по 30 % от базовой величины на каждого ученика, а учебники для них стоят вдвое дешевле. Государство также заботится о здоровье: малыши до трех лет и дети-инвалиды до 18 лет получают лекарства бесплатно. В школах ученики младших классов также питаются бесплатно. Что касается детских дошкольных учреждений, родители оплачивают только питание во время посещения ребенком детского сада, а все остальные расходы субсидируются государством.

С 2015 года в нашей стране реализуется программа семейного капитала. Это безналичные денежные средства, предоставляемые семьям при появлении третьего либо последующего ребенка. С каждым годом размер выплат увеличивается.

По данным опросов, 95 % молодых людей считают семью главной ценностью. Материнство, отцовство и детство находятся под защитой закона, а число браков в стране растет благодаря комфортным условиям, созданным для молодых семей.

По данным брачной статистики, в 2025 году по сравнению с 2024-м свадеб стало больше почти на 6 тыс., а количество разводов, напротив, снизилось. Впервые связали себя узами брака почти 34 тыс. женихов и более 32 тыс. невест. Средний возраст среди женщин - 26-27 лет, среди мужчин - 29.

При этом выросло количество браков среди людей старше 65 лет. Свою вторую половинку в зрелом возрасте нашли 713 женщин и чуть более 1 тыс. мужчин.

Но пока мы созидаем, на Западе планомерно рушат. Там "толерантность" превратилась в агрессивную диктатуру абсурда, не оставляющую выбора ни родителям, ни детям.

Когда идеология подменяет здравый смысл, цивилизация начинает гнить. Именно поэтому сегодня наметился обратный процесс: семьи уезжают из ЕС, чтобы растить детей в нормальной среде и называть маму - мамой, а папу - папой.