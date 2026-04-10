Сотрудники Белстата приняли участие в благоустройстве мемориального комплекса "Тростенец"
Важный вклад в сохранение исторической памяти: сотрудники Белстата под руководством председателя Инны Медведевой 11 апреля приняли участие в благоустройстве территории мемориального комплекса "Тростенец". В годы Великой Отечественной войны здесь располагался лагерь смерти, в котором фашисты уничтожили почти 550 тыс. человек. Забыть такое невозможно.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: "Это очень важная традиция, и мы стараемся в преддверии субботника или в сам день субботника приезжать, убирать мемориальные объекты, памятники для того, чтобы не просто навести чистоту, но и сохранить историческую память. Делается это для того, чтобы люди помнили о том, какой подвиг совершили наши деды и прадеды, какой ценой досталась Победа. И наш вклад в наведение порядка - это и есть сохранение той истории, которая достанется нашим детям, которые будут помнить о том, что мир достается очень тяжелой и кровопролитной ценой".
Сотрудники Белстата почтили память жертв нацистского террора, приняв участие в траурной церемонии возложения цветов у скульптуры "Врата памяти" в "Тростенце".
Кроме работы в мемориальном комплексе, в рамках республиканского субботника сотрудники статкомитета традиционно помогут с наведением порядка в ГУ "Минский городской социальный пансионат "Исток".