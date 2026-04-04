Сотрудники Нацбанка высадили ели и сосны в Столбцовском районе

Плодами сегодняшнего труда будут любоваться и пожинать экономические дивиденды следующие поколения белорусов. Об этом говорил 4 апреля председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Ведь лесные культуры дают отдачу через несколько десятков лет, когда древесина становится зрелой. Нацбанк трудился на территории Столбцовского района. За несколько часов на территории более чем гектар появилось 4,5 тыс. маленьких сосен и елей.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Древесина становится спелой, в частности, сосны через 80 лет. Поэтому плодами сегодняшней нашей работы будут любоваться и пожинать экономические плоды уже следующее поколение".

"Есть понятие денежной трансмиссии, мультипликации, когда одни деньги порождают другие. И, конечно, для всего этого нужен источник. По большому счету, один из главнейших источников национального богатства - это средства юридических лиц, средства населения. И воспитание, и создание условий для сберегательного поведения - это одна из главных задач финансовой системы и Национального банка Республики Беларусь. Поэтому мы очень целенаправленно движемся к этой цели", - отметил он.

"Отрадно констатировать, что предыдущие годы и текущий год в этом плане нас радуют. Мы видим устойчивый приток денежных средств в сберегательные инструменты, в первую очередь в депозиты. И вот эта новая тенденция, которая зарождается, именно долгосрочного сбережения для нас в силу определенных турбулентных процессов была несвойственна. Сейчас мы видим такую уже достаточно устойчивую тенденцию к долгосрочным сбережениям", - констатировал Роман Головченко.