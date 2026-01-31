Соцпакет и жилье - как в Беларуси стимулируют приток кадров в сельское хозяйство

В общереспубликанском банке вакансий, где наниматель готов предоставить безработным белорусам жилье, насчитывается свыше 27 тыс. предложений. Наибольшее количество - в сфере сельского хозяйства. Среди востребованных как рабочие специальности, так и высококвалифицированные кадры.

Государственная поддержка при переезде

Летом во время уборочной практически всегда в полях рядом с трактористами и машинистами, зимой - на мехдворе. Уже почти как год безопасность рабочих ОАО "Крутогорье-Петковичи" под ее пристальным взглядом. В один момент Ольга Регеда решила изменить свою жизнь и сменила городские пейзажи на сельскую жизнь. Из Несвижа переселилась в Петковичи. Бонус к новой профессии - весомый социальный пакет и жилье.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fff5425d-665b-4615-9930-c51616d9c614/conversions/c710abc1-59d6-4753-91d7-b44a454fe47a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fff5425d-665b-4615-9930-c51616d9c614/conversions/c710abc1-59d6-4753-91d7-b44a454fe47a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fff5425d-665b-4615-9930-c51616d9c614/conversions/c710abc1-59d6-4753-91d7-b44a454fe47a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fff5425d-665b-4615-9930-c51616d9c614/conversions/c710abc1-59d6-4753-91d7-b44a454fe47a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Регеда, инженер по охране труда ОАО "Крутогорье-Петковичи":

"ОАО "Крутогорье-Петковичи" выделило мне хорошую 2-комнатную квартиру в городе Дзержинске. Сейчас, конечно, агрогородки и деревни намного более развиты, чем раньше были. Здесь есть абсолютно все. Есть и подвоз людей на работу. Вы не будете об этом думать, как вам добираться, если вы даже не в этом агрогородке будете жить. Соответственно деньги, которые выделяет государство при переселении, дают хороший старт. Когда вы приезжаете в новую местность, вы можете ими распоряжаться по своему усмотрению, приобрести для себя самое необходимое, то, что вам в сегодняшний момент будет нужно для обеспечения своего быта и организации своей жизни здесь, на новом месте".

Дзержинский район на Минщине - один из лидеров по привлекательности для переезда в сельскую местность. И это неудивительно. Район в территориальной близости к столице. Плюс ко всему белорусов здесь привлекают трудовые возможности. Сейчас здесь желающим трудиться на селе предлагают около 1,5 тыс. вакансий.

Алла Дубовик, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Дзержинского райисполкома:

"Это востребованные специальности на рынке труда. Если говорить про сельское хозяйство, в основном это животноводы, механизаторы требуются, доярки. Но и специалисты высококвалифицированные тоже нужны, главные агрономы нужны. Много вакансий заявлено. Мы практически сразу людей трудоустраиваем".

В целом по стране в банке вакансий в рамках реализации Госпрограммы "Сбалансированный рынок труда на 2026-2030 годы" более 27 тыс. вакансий с предоставлением жилья. В среднем ежегодно по республике переселяется около сотни семей. В лидерах Минская область. Каждый, кто решился на такой шаг, получает поддержку от государства.

Сергей Кацко, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"При переселении безработных граждан в сельскую местность предусмотрены, скажем так, подъемные выплаты, которые составляют 9 бюджетов прожиточного минимума. С февраля эта сумма будет составлять порядка 4,5 тыс. руб. Содействие предоставляется в переселении с финансовой поддержкой именно безработным, которые официально зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите. Одно из условий - человек должен проработать не меньше года".