Соцпакет и жилье - как в Беларуси стимулируют приток кадров в сельское хозяйство
В общереспубликанском банке вакансий, где наниматель готов предоставить безработным белорусам жилье, насчитывается свыше 27 тыс. предложений. Наибольшее количество - в сфере сельского хозяйства. Среди востребованных как рабочие специальности, так и высококвалифицированные кадры.
Государственная поддержка при переезде
Летом во время уборочной практически всегда в полях рядом с трактористами и машинистами, зимой - на мехдворе. Уже почти как год безопасность рабочих ОАО "Крутогорье-Петковичи" под ее пристальным взглядом. В один момент Ольга Регеда решила изменить свою жизнь и сменила городские пейзажи на сельскую жизнь. Из Несвижа переселилась в Петковичи. Бонус к новой профессии - весомый социальный пакет и жилье.
Ольга Регеда, инженер по охране труда ОАО "Крутогорье-Петковичи":
"ОАО "Крутогорье-Петковичи" выделило мне хорошую 2-комнатную квартиру в городе Дзержинске. Сейчас, конечно, агрогородки и деревни намного более развиты, чем раньше были. Здесь есть абсолютно все. Есть и подвоз людей на работу. Вы не будете об этом думать, как вам добираться, если вы даже не в этом агрогородке будете жить. Соответственно деньги, которые выделяет государство при переселении, дают хороший старт. Когда вы приезжаете в новую местность, вы можете ими распоряжаться по своему усмотрению, приобрести для себя самое необходимое, то, что вам в сегодняшний момент будет нужно для обеспечения своего быта и организации своей жизни здесь, на новом месте".
Дзержинский район на Минщине - один из лидеров по привлекательности для переезда в сельскую местность. И это неудивительно. Район в территориальной близости к столице. Плюс ко всему белорусов здесь привлекают трудовые возможности. Сейчас здесь желающим трудиться на селе предлагают около 1,5 тыс. вакансий.
Алла Дубовик, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Дзержинского райисполкома:
"Это востребованные специальности на рынке труда. Если говорить про сельское хозяйство, в основном это животноводы, механизаторы требуются, доярки. Но и специалисты высококвалифицированные тоже нужны, главные агрономы нужны. Много вакансий заявлено. Мы практически сразу людей трудоустраиваем".
В целом по стране в банке вакансий в рамках реализации Госпрограммы "Сбалансированный рынок труда на 2026-2030 годы" более 27 тыс. вакансий с предоставлением жилья. В среднем ежегодно по республике переселяется около сотни семей. В лидерах Минская область. Каждый, кто решился на такой шаг, получает поддержку от государства.
Сергей Кацко, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"При переселении безработных граждан в сельскую местность предусмотрены, скажем так, подъемные выплаты, которые составляют 9 бюджетов прожиточного минимума. С февраля эта сумма будет составлять порядка 4,5 тыс. руб. Содействие предоставляется в переселении с финансовой поддержкой именно безработным, которые официально зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите. Одно из условий - человек должен проработать не меньше года".
И еще один важный нюанс. Финансовую помощь выплатят единожды. Если в семье оба супруга безработных, она удвоится.