Соцсети диктуют моду на Mounjaro - укол, который желающие похудеть применяют не по назначению

Профессия врача всегда была про ответственность, научный расчет и главный принцип - "не навреди". Но сегодня, когда соцсети диктуют моду на медицину, это правило проходит проверку на прочность. Яркий пример - повальное увлечение инъекциями, которые из серьезного препарата для лечения диабета превратились в опасный аксессуар для похудения.

Речь пойдет о Mounjaro - укол, который желающие похудеть применяют не по назначению. Поджелудочная, психика, потерянные килограммы мышц, кошелек - под удар попадает все. Наша коллега Виктория Шаркова выяснила, почему человечество добровольно рискует здоровьем и кто подогревает этот ажиотаж.

Лекарство набрало вес

Если 2 или 1 год назад мейнстримом был Ozempic, то 2026-й - это год Mounjaro. Результаты - минус 20 килограммов за курс. Но вопрос остается прежним: какой ценой? И главное - не повторяем ли мы ошибки прошлого, просто увеличивая дозу?

В TikTok девушки рассказывают, как правильно колоть эти уколы, и как они готовы переходить на более высокие дозы.

Вернемся к истокам, если вы пропустили шумиху последних лет вокруг препаратов. Ozempic был снайперским выстрелом по одному гормону (GLP-1) , а Mounjaro - это уже "двойной удар". Его создатель - американский фармгигант - добавил воздействие еще и на второй гормон. Так, вещество тирзепатид регулирует уровень сахара и буквально душит аппетит.

В TikTok девушки хвастаются, насколько они похудели и что аппетит уменьшился после укола.

Не сила воли, а сила инъекции! Вы съедаете меньше просто потому, что не хочется. Не парадокс ли это? Люди, которые боялись осложнений от ковида, сейчас без страха охотятся за мощнейшим препаратом.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук:

"Очень часто сейчас просят прописать золотой укол, который решит все мои проблемы, не только с массой тела, но и вообще в жизни. Вот золотой укол как золотая рыбка. Это, к сожалению, большая фантазия. И, конечно же, нужно понимать, что эта группа препаратов, безусловно, поменяла медицину, меняет на глазах, но у нее есть и противопоказания, и у нее есть нежелательные явления".

Список нежелательных явлений у Mounjaro длиннее, чем список стран, где он официально разрешен. Но в погоне за "эффективностью 2.0" об этом забывают.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук:

"Все, что касается диареи, тошноты, рвоты, запоров тяжелых, это очень значимая часть пациентов. И очень сложно с этим что-то делать, если препарат неправильно назначен. Я могу говорить о той практике, которая, наверное, в том числе и международная. Риски панкреатита возрастают, если человек неправильно назначил этот препарат. Этого тоже не должно происходить. Может быть, нарушение моторики кишечника. То есть он замедляет кишечник, и вплоть до того, что может быть кишечная колика, остановка работы кишечника".

Тревогу бьют не только врачи, но и психологи. После таких экспериментов люди приходят с нарушенным пищевым поведением, боясь еды. Они стали заложниками одного укола в неделю с психологической зависимостью.

Лана Лях, психолог:

"Многие назначают себе его самостоятельно и самостоятельно принимают такие решения и потом откатываются, к сожалению, к еще худшим результатам, которые были до. С такой психологической проблемой тоже обращаются. И в первую очередь нужно работать с первопричиной, все ли с нами в порядке психологически, и что с нами происходит. Бывает такое, что девушка уже очень стройная, но она говорит, все равно я себе не нравлюсь, все равно я себя не люблю, я хочу быть еще стройнее, еще лучше. Это, конечно же, в первую очередь психологический вопрос, а не вопрос с телом и любовью к себе".

перпарат

Теперь о цене. В Штатах укол продают за 1000 долларов, притом, что его себестоимость не более 25. Напрашивается вопрос. А есть ли за океаном вообще кому-то дело до того, что люди с диабетом вынуждены выбирать между покупкой еды и инъекцией? Да никому! Музыку заказывает тот, кто платит бабки.

Стив Самарин, политический комментатор, участник проектов Республиканской партии США:

"Этот вопрос в США остается открытым. Диабетики действительно зависят от этих препаратов, и зависят пожизненно. С другой стороны, есть огромный рынок похудения. И он более платежеспособный. За препараты для похудения люди готовы отдавать очень большие деньги. А регуляторы, такие, скажем, как FDA, не контролируют распределение препарата. Они не контролируют приоритеты, кому он нужен в первую очередь, а кто может и подождать. Такие регуляторы занимаются исключительно контролем качества и безопасности препарата".

Таким образом, фармгиганты вступили в "гонку вооружений": чей препарат сильнее подавит аппетит. А люди, подогреваемые соцсетями, переходят от одного тренда к другому.

А теперь к белорусским реалиям. Райский сад, пару лет назад объявив санкционную войну, прекратил к нам официальные поставки многих лекарств, в том числе и этих "чудо-уколов". В России разработали собственные аналоги. И, что важно, у нас их продают исключительно по рецепту врача тем, кому это нужно по здоровью.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук:

"С таким подходом в России и в Республике Беларусь эта лекарственная безопасность у нас решена. На территории Беларуси мы в основном пользуемся именно российскими дженериками. Их сейчас уже больше шести в России зарегистрировано. У нас сейчас заканчивается регистрация одного из таких производителей".

Да, вы можете похудеть без спорта и диет, но вместе с весом уйдет контроль над пищевым поведением, деньги и здоровье. Mounjaro - это не про волшебство, это про бизнес. Ведь без изменения образа жизни и привычек эффект временный.

"Когда вы отменяете препарат, будьте готовы, что придет отечность", - предупреждает девушка в TikTok.

девушка меряет талию

После отмены препарата у другой девушки активизировался аппетит. "Ела как не в себя", - призналась она.