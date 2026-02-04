Советы от профессионалов, как защитить свои деньги от мошенников

Гости программы "Экономическая среда" поделились советами, как защитить свои деньги и не попасть на удочку мошенников.

Сегодня украсть денежные средства фактически можно на карту только посмотрев, сказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Республики Беларусь Андрей Ковалев.

Он отметил, что сегодня все ушло в цифру, это касается не только взрослых, но и детей. "Сегодня ребенок в школе фиатными бумагами не рассчитывается, копейками тоже. Это не модно. А дети демонстрационные, они друг за другом смотрят. Используют либо это банковскую карту, либо гаджет с токенизированной картой".

Начальник главного управления по противодействию киберпреступности обратил внимание, что не все родители объяснили, что можно делать с банковской картой и что категорически нельзя. "Нельзя оставлять ее в свободном доступе, нельзя передавать реквизиты. И самое главное, что за это предусмотрена уголовная ответственность, - особо подчеркнул он. - Прежде всего родители должны сами знать об этом".

"Точка компрометации: одна банковская карта - один банковский счет. Если вы имитировали 2-3 карты, кому-то доверили из своих родственников, то компрометация одной карты ведет к компрометации всего счета". Андрей Ковалев

"Ребенок, пользуясь картой в школе, в институте, в каких-то учебных заведениях, на работе, оставляя в свободном доступе, кому-то передавая, должен понимать, что он уже несет ответственность, и те денежные средства, которые находятся на счете (а карта - это доступ к счету), они будут скомпрометированы, и это способ похитить. Сегодня нужно это знать и рассказать прежде всего", - разъяснил он.

Обращаясь к родителям, Андрей Ковалев напомнил про отпускной сезон и соблазны купить что-то дешевле. "Мы начинаем все клевать на сообщения, когда "только сегодня", "только для вас", "горящее предложение" за три цены ниже, только надо оплатить. Оплачиваем, компрометируем. Ни в коем случае нельзя", - сказал он.

Выезжая за пределы территории Беларуси, нужно иметь несколько банковских карт, рекомендовал начальник главного управления по противодействию киберпреступности. По его словам, должны быть различные счета в различных валютах. "Если была компрометация той или иной карты, у вас останутся какие-то деньги", - пояснил он.

Прокачать свой гаджет посоветовал начальник главного управления цифрового развития Следственного комитета Республики Беларусь Андрей Мотолько.

По его словам, важно принять определенные технологические и технические меры. "Теперь каждый из нас не представляет себе жизнь без телефона. И, безусловно, начать надо с себя, своих близких, родственников, детей, людей старшего поколения, чтобы те аккаунты, те ресурсы, те приложения, которые установлены на телефоны, имели сложные пароли, имели двухфакторные облачные пароли для входа в эти приложения, имели какие-то резервные почты", - перечислил он.

Не привязывать одну банковскую карточку ко всем приложениям, чтобы была не одна, а несколько банковских платежных карточек, которые привязаны к тем или иным приложениям, посоветовал Андрей Мотолько. При осуществлении каких-то покупок онлайн, надо использовать виртуальную платежную банковскую карточку, на которой бы не имелось денежных средств, а сумма перечислялась лишь только перед самой покупкой, чтобы обезопасить себя.

Также он подчеркнул важность быть бдительным. "На сегодняшний день огромное количество дипфейков и контента, что сгенерировано с использованием искусственного интеллекта. Это обязывает нас с определенным недоверием относиться к информации, перепроверять ее, уточнять в официальных источниках, чтобы быть уверенным, что то, что видишь в сети Интернета, в действительности соответствует правде", - пояснил алгоритм действий начальник главного управления цифрового развития Следственного комитета.

Самое главное, это быть бдительным и осторожным, считает заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрей Картун.

Он также посоветовал использовать виртуальные карты для интернет-покупок. "Если кто-то похитил эти данные, он сильно не размахнется", - сказал он.