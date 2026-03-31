Союз Беларуси и России - фактор региональной стабильности, считает эксперт Пономарева

"Без преувеличения политическая прозорливость Александра Григорьевича Лукашенко сохранила тогда наше единство и спасла народы от разрушительных действий, потому что надо признать, что в России больше всего было скептиков Союзного государства. И вот именно инициатива Лукашенко, который стал инициатором развития союзных отношений, фактически заложила фундамент того, что мы имеем сегодня. И за эти годы мы прошли просто огромный путь, но ведь и сегодня мы живем в не менее, может быть, даже более сложное время: рушатся устои международного права, вовсю работает санкционная дубина, борьба за власть и ресурсы приобрела такие изощренные формы, вспомнить похищение президента суверенного государства. И таких примеров множество можно приводить. И вот в таких условиях наш союз - это спасительная гавань. Его нужно беречь и развивать".