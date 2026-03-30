Союз Беларуси и России формирует собственную архитектуру безопасности - мнение эксперта
Союз Беларуси и России - уникальный пример интеграции и настоящего партнерства на постсоветском пространстве. Двум независимым государствам удалось не просто сохранить отношения близкими, а сделать их взаимовыгодными, равноправными и надежными, что особенно ценно в современном мире.
Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
"Сегодня геополитическая обстановка требует от нас быть готовыми совместно и быстро реагировать на любые вызовы. Речь идет о том, что Союзное государство не будет полагаться на внешние иллюзии, а формирует собственную архитектуру безопасности, опираясь на доверие, координацию и реальную готовность защищать общие интересы".
Не менее важен экономический контур, считает эксперт. Акцент на технологическом суверенитете, касающемся собственных ресурсов и компетенций, - это стратегический выбор.
Никита Беленченко подчеркнул, что суверенитет - это в том числе свой станок, свой самолет, свой чип, свой рынок. А в условиях, когда технологии все чаще становятся инструментом давления, способность создавать свое - это уже не вопрос комфорта, а вопрос устойчивости и будущего. Показательные экономические результаты - уровень товарооборота и инвестиций - это не статистика, это доверие, проверенное временем.