Союз Беларуси и России формирует собственную архитектуру безопасности - мнение эксперта

Союз Беларуси и России - уникальный пример интеграции и настоящего партнерства на постсоветском пространстве. Двум независимым государствам удалось не просто сохранить отношения близкими, а сделать их взаимовыгодными, равноправными и надежными, что особенно ценно в современном мире.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Сегодня геополитическая обстановка требует от нас быть готовыми совместно и быстро реагировать на любые вызовы. Речь идет о том, что Союзное государство не будет полагаться на внешние иллюзии, а формирует собственную архитектуру безопасности, опираясь на доверие, координацию и реальную готовность защищать общие интересы".

Не менее важен экономический контур, считает эксперт. Акцент на технологическом суверенитете, касающемся собственных ресурсов и компетенций, - это стратегический выбор.