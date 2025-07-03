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Создано 19 млн телевизоров: каковы успехи Беларуси в производстве за 30 лет независимости
Автор:Редакция news.by
За 30 лет независимости Беларусь стала сильной страной. Но ее путь был очень непростым - в наследство от перестройки остались "парализованные" цеха промышленных гигантов.
Чтобы выбраться из тяжелого положения, нужны были сильные решения. Благодаря политике Президента Беларуси Александра Лукашенко мы не просто сохранили государство, но и приумножили потенциал.
Экономические успехи помогают нам брать новые высоты. Один из главных проектов суверенной страны - Белорусская АЭС, которая обеспечивает 40 % страны электричеством. Уже выработано почти 47 млрд кВт•ч энергии. И это дает импульс для других отраслей - идет развитие производства электромобилей и строительство электродомов.