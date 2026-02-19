Спад в промышленности, или Как укрепить драйвер белорусской экономики

Промышленность - драйвер белорусской экономики. К такому утверждению мы привыкли, но сейчас эта, казалось бы, аксиома все-таки требует проверки и доказательств. Пока факты и цифры говорят об обратном. Индекс промышленного производства за январь составил 96,6 %. Т.е. результат хуже, чем в прошлом январе.

Белстат поделился интересной статистикой по регионам. В Брестской и Гродненской областях положительные показатели, остальные пока буксуют. В этих рядах, к сожалению, и столица (тут и вовсе менее 90 %). Для центра и лица страны уж точно как-то маловато.

Да, можно было бы списать на начало года, долгую раскачку, еще санкции уже в какой раз вспомнить. Но такие оправдания больше не принимаются. Президент не зря отметил, что экономика стала реальным полем боя. И вот здесь нужно по-военному перехватывать инициативу, не ждать лучших времен, лучших контрактов. Да и сделать это конкуренты на мировых рынках просто не позволят. На кону наше благосостояние и развитие всей страны.

Продвигать товары и открывать новые рынки

Беларусь бережно отнеслась к советскому наследию во всех сферах, для промышленности это особенно важно. Предприятия и главное - компетенции сохранили. И теперь на этот мощный фундамент по кирпичику надстраиваем новые методы работы, учитывая требования времени и реалии рынка.

Взять ту же Россию. Мы уже давно поняли, что просто продать технику недостаточно. Акценты сместились - качественный сервис теперь перевешивает силу бренда. Поэтому центры обслуживания похожи, скорее, на целые заводы, где ремонт любой сложности произведут. А еще мобильные бригады в поле отправят, если там что-то с техникой произошло. И вот следующий уровень - оснащение студенческих аудиторий. Поработаешь на белорусских машинах во время учебы в вузе, затем придешь на первое рабочее место и с большой долей вероятности сделаешь выбор в пользу уже привычных белорусских машин.

Это лишь часть стратегии, которую нужно переносить и на весь мир. Примеры уже есть - можно вспомнить Зимбабве или Нигерию. Вообще дальняя дуга - очень важный акцент на пятилетку. Ее доля во внешних поставках должна вырасти до 30 %. Так что фронт работ у каждого предприятия и министерства солидный.

Устойчивая работа предприятий

На экспорте подробно остановились и во время совещания в Совмине во вторник, 17 февраля. С отчетом выступал премьер и обозначил цели на год. В цифрах показатель известный - плюс 103,7 %. В задачах - диверсификация. За конкретными странами закреплены конкретные должностные лица. Для послов довели персональные задачи в стране пребывания. А для всех командируемых определили стратегические задачи. Вспоминаем посыл Президента: никакого туризма, нужна экономика. Лучшая оценка эффективности работы - подписанные контракты.