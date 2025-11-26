Спасатели Беларуси и Казахстана готовы вывести сотрудничество на новый уровень

Спасательные службы Беларуси и Казахстана готовы вывести сотрудничество на новый уровень. Между министерствами идет постоянный обмен информацией, касающейся гражданской защиты.



И белорусский опыт может быть полезен по многим направлениям, это отметил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана, посещая центр безопасности МЧС в Минске. Чингис Аринов впервые находится с официальным визитом в Беларуси.





На встрече глава МЧС Беларуси с иностранным коллегой обсудили ряд вопросов: подготовку специалистов, надзор за безопасностью АЭС, современные технологии при ликвидации ЧС, безопасность людей на воде и взаимодействие оперативных центров двух стран.

А накануне на предприятии "ПОЖСНАБ" гостям рассказали о производстве белорусской пожарной техники.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Есть определенные договоренности об использовании этой техники, поэтому уже 2 хозяйственных субъекта между собой будут разбираться по возможности заключения дополнительных контрактов на поставку белорусского производителя в Республику Казахстан и развитие производства там, в Казахстане. Я думаю, это хороший аспект экономический, в первую очередь по поставкам техники в нашу дружественную страну".

Чингис Аринов, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана: "Ряд конкретных вопросов и направлений, которые мы для себя определили перед поездкой. Очень много направлений, где действительно есть хорошие результаты у наших белорусских коллег. Мы обмениваемся опытом и впитываем этот опыт, планируем все дать этому направлению развития нашей страны".