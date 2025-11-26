3.70 BYN
Спасатели Беларуси и Казахстана готовы вывести сотрудничество на новый уровень
Спасательные службы Беларуси и Казахстана готовы вывести сотрудничество на новый уровень. Между министерствами идет постоянный обмен информацией, касающейся гражданской защиты.
И белорусский опыт может быть полезен по многим направлениям, это отметил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана, посещая центр безопасности МЧС в Минске. Чингис Аринов впервые находится с официальным визитом в Беларуси.
На встрече глава МЧС Беларуси с иностранным коллегой обсудили ряд вопросов: подготовку специалистов, надзор за безопасностью АЭС, современные технологии при ликвидации ЧС, безопасность людей на воде и взаимодействие оперативных центров двух стран.
А накануне на предприятии "ПОЖСНАБ" гостям рассказали о производстве белорусской пожарной техники.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Есть определенные договоренности об использовании этой техники, поэтому уже 2 хозяйственных субъекта между собой будут разбираться по возможности заключения дополнительных контрактов на поставку белорусского производителя в Республику Казахстан и развитие производства там, в Казахстане. Я думаю, это хороший аспект экономический, в первую очередь по поставкам техники в нашу дружественную страну".
Чингис Аринов, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана: "Ряд конкретных вопросов и направлений, которые мы для себя определили перед поездкой. Очень много направлений, где действительно есть хорошие результаты у наших белорусских коллег. Мы обмениваемся опытом и впитываем этот опыт, планируем все дать этому направлению развития нашей страны".
Далее в программе посещение белорусского Университета гражданской защиты МЧС, где сейчас также обучаются курсанты из Казахстана. 27 ноября – визит иностранной делегации продолжится в Бресте. Кроме посещения цитадели, запланировано посещение пожарного поста в агрогородке Муховец и местного музея "Аллея памяти".