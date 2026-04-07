Спасатели Беларуси ликвидировали последствия сильного ветра

В Беларуси спасатели ликвидировали последствия сильного ветра. Подразделения МЧС оказывали помощь в расчистке дорог от деревьев и обеспечении безопасности инфраструктуры.

В четырех областях - Витебской, Брестской, Минской и Гродненской - оперативно были убраны упавшие на дороги деревья.

В Гродно порывом ветра сорвало металлический лист с парапета торгового центра. Специалисты демонтировали конструкцию. Аналогичная помощь по уборке рекламного щита и элементов кровли потребовалась в Бресте. По оперативным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших.