Спектакль, флешмоб и хороводы: 400 октябрят и пионеров окунулись в атмосферу новогодней сказки
Праздник для самых талантливых и активных. В Минске прошла Всебелорусская пионерская елка в рамках благотворительной акции "Наши дети". Праздник объединил школьников со всей страны. В атмосферу новогодней сказки окунулись 400 лучших октябрят и пионеров.
Новый год все ближе. И это значит, что время чудес продолжается. А самым ярким марафоном добра считается республиканская акция "Наши дети", которая активно шагает по стране. Инициатива окружила заботой уже тысячи юных белорусов. В планах охватить миллион ребят.
В столице 24 декабря новогодний праздник - 8-я Всебелорусская пионерская елка объединила около 400 самых активных октябрят и пионеров со всей страны. Они целый год принимали активное участие в проектах, конкурсах, благотворительных мероприятиях. Главной площадкой добра стал Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. Ребят ожидал интерактивный спектакль-приключение, тематические фотозоны, также пели новогодние песни, участвовали в флешмобе и водили хороводы.
Каждый участник получил памятные подарки от БРПО: сладкие сюрпризы, набор канцелярских принадлежностей. Всебелорусская пионерская елка - это не просто приятный праздник в конце года для ребят, это и площадка для обсуждения новых творческих и амбициозных идей и проектов на следующий год.