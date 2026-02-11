Доходность под 140 % - специалист Нацбанка подсчитал выгоду пенсионного тарифа "3+3"

С 1 октября 2022 года в Республике Беларусь действует программа добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства. Накопительное страхование пенсии по формуле "3+3" позволяет копить на дополнительные выплаты к основной государственной пенсии при выходе на заслуженный отдых. Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун в программе "Экономическая среда" рассчитал выгоду от такой формулы.

Экономическая среда| Куда вложить деньги в Беларуси в 2026? Как сохранить и приумножить сбережения? Деньги любят счет. Но важно, чтобы они еще и работали. - Как сберегать и инвестировать выгодно? - На что делать ставку сегодня? Стратегию разумного накопления обсудят эксперты "Экономической среды" в вечернем эфире. - Почему хранить средства "под матрасом", а тем более в долларах, больше не вариант? - Как обеспечить себе достойное будущее с программой "3+3"? Только цифры, факты и проверенные советы. 11.02.2026 22:35

На сегодняшний день это один из самых выгодных тарифов, считает он и объяснил это на примере. Например, средняя зарплата по стране составляет 3 тыс. рублей. Если человек принимает решение о накопительной пенсии по формуле "3+3", то у него в месяц автоматически будет удерживаться 100 рублей. Такую же сумму добавляет государство. "Это уже ваши 100 потраченных рублей приносит доходность 100 % годовых. Такого нет ни у одного спекулятивного инструмента", - подчеркнул Андрей Картун.